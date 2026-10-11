La crecida del Río Paraná obligó a clausurar un reconocido balneario en Corrientes

La playa Islas Malvinas fue clausurada de forma preventiva por la Municipalidad de la provincia, ante el avance del río que cubrió por completo la arena y alcanzó pasarelas y escalinatas. El impacto del Súper Niño mantiene en alerta a toda la cuenca del litoral. donde ya se evacuaron decenas de familias.

La playa Islas Malvinas , uno de los balnearios de río más concurridos del país, fue clausurada de forma preventiva por la Municipalidad de la provincia de Corrientes, ante el avance del río Paraná que cubrió por completo la arena y alcanzó pasarelas y escalinatas. El impacto del Súper Niño mantiene en alerta a toda la cuenca del litoral. donde ya se evacuaron decenas de familias.

La decisión del cierre de la playa Islas Malvinas I la tomó la Municipalidad de Corrientes el pasado viernes 9 de octubre, cuando el río alcanzó los 4,92 metros , casi un metro más que la semana anterior (4,02 m). El avance del agua cubrió por completo la arena y llegó hasta pasarelas y escalinatas, dejando sin espacio de recreación a vecinos y turistas.

Para garantizar la seguridad, el predio fue vallado y señalizado , y la Guardia Urbana Municipal patrulla la zona de forma permanente. Los agentes tienen la orden de impedir el ingreso de bañistas, familias y pescadores, ya que las corrientes son peligrosas y el boyado quedó invisible bajo el agua. El balneario lindero, Malvinas II, también está bajo monitoreo diario ante el riesgo de sufrir el mismo destino.

Asimismo, las autoridades remarcaron que, pese a la clausura, los niveles de alerta y evacuación aún están lejos: en Corrientes el alerta se activa recién a los 6,50 metros y la evacuación a los 7 metros . Hoy el río se mantiene 1,58 metros por debajo del nivel de alerta , lo que lleva tranquilidad a la población. Prefectura Naval recordó estos parámetros y pidió máxima responsabilidad al respetar las restricciones.

Por su parte, los especialistas explicaron que la crecida no se debe solo a lluvias locales, sino al escurrimiento de tormentas extraordinarias en la cuenca alta y al sistema monzónico sudamericano . Esto obligó a represas aguas arriba a liberar excedentes, que impactaron directamente en el Paraná. El pulso del río se muestra dispar: mientras en Ituzaingó la altura se estabilizó en 2,45 metros , en Itatí llegó a 5,68 metros y en Paso de la Patria a 5,10 metros , manteniendo a toda la provincia en estado de vigilancia.

El impacto del Súper Niño en Corrientes

La provincia de Corrientes enfrenta de lleno los efectos del “súper Niño”, con el río Paraná creciendo de manera constante y obligando a medidas preventivas inéditas. El cierre de la playa Islas Malvinas, uno de los balnearios más concurridos del país, refleja cómo el fenómeno climático altera la vida cotidiana y la temporada turística en la capital correntina.

Antes de que arrancara la temporada, los cálculos oficiales ya advertían que la playa Islas Malvinas I iba a tener muy poca arena disponible: apenas un tercio de lo habitual, porque el río venía con mucho caudal. La crecida ya cubrió por completo la arena y alcanzó pasarelas y escalinatas, dejando sin espacio de recreación a miles de vecinos y visitantes que cada verano buscan alivio en la costa del río.

Más allá del golpe al turismo y al uso recreativo del Paraná, el repunte hidrológico expone la vulnerabilidad de toda la cuenca. Aunque los niveles de alerta y evacuación aún están lejos, las autoridades mantienen un monitoreo permanente y refuerzan la presencia de la Guardia Urbana para evitar incidentes.

El “súper Niño” no solo condiciona la temporada estival en Corrientes, sino que también proyecta un escenario de tensión hídrica para el litoral argentino, con impactos que podrían extenderse a otras provincias ribereñas si el pulso del río se mantiene en ascenso, como en el caso de Concordia en Entre Ríos. donde la crecida del Río Uruguay obligó a evacuar decenas de familias.

El fenómeno, impulsado por el elevado caudal que baja de la alta cuenca del Río Uruguay y las precipitaciones previstas para los próximos días, obligó a activar operativos de emergencia ante la inminente subida de las aguas. El río alcanzó en el puerto local los 11,62 metros, superando la cota de alerta (11 metros) y aproximándose al nivel de evacuación (12,50 metros).