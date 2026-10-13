13 de octubre de 2026 Inicio
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Comienza la semana corta pero sigue el cielo gris: alerta naranja por lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una seguidilla de días nublados y húmedos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y hay aviso en varias provincias por vientos y precipitaciones.

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Otra jornada gris en la Ciudad de Buenos Aires.

Otra jornada gris en la Ciudad de Buenos Aires.

Comienza la semana corta tras el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural —Día de la Raza para el Gobierno—, pero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene la tendencia de las últimas jornadas y se espera un martes nublado y lluvioso. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla y naranja en nueve provincias.

Una ciudad gris: hace meses los nubarrones copan el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. 
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El organismo emitió aviso amarillo por viento en la zona de puna y cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, con vientos del oeste y noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h..

En Misiones, hay alerta amarilla por tormentas en el sur provincial, con abundantes precipitaciones en cortos períodos y granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.

También hay alerta amarilla por tormentas en el oeste de La Pampa, noreste de Mendoza y la totalidad del territorio de San Luis, a la vez que hay aviso por lluvias en el centro de Neuquén, que trepa a naranja en el centro de Mendoza.

Nueve provincias bajo alerta meteorológica en el comienzo de la semana corta.

Nueve provincias bajo alerta meteorológica en el comienzo de la semana corta.

Sin alertas: el pronóstico para este martes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa otra jornada gris y húmeda, con temperatura entre 12° y 17°, vientos leves y probabilidad de lluvia durante todo el día.

La semana continuará en el mismo tenor, con fuerte nubosidad y precipitaciones hasta el viernes inclusive.

Otra semana gris en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Otra semana gris en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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