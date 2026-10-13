Comienza la semana corta pero sigue el cielo gris: alerta naranja por lluvia El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una seguidilla de días nublados y húmedos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y hay aviso en varias provincias por vientos y precipitaciones. Por Agregar C5N en









Otra jornada gris en la Ciudad de Buenos Aires.

Comienza la semana corta tras el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural —Día de la Raza para el Gobierno—, pero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene la tendencia de las últimas jornadas y se espera un martes nublado y lluvioso. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla y naranja en nueve provincias.

El organismo emitió aviso amarillo por viento en la zona de puna y cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, con vientos del oeste y noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h..

En Misiones, hay alerta amarilla por tormentas en el sur provincial, con abundantes precipitaciones en cortos períodos y granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, donde podrían ser superados de forma puntual.

También hay alerta amarilla por tormentas en el oeste de La Pampa, noreste de Mendoza y la totalidad del territorio de San Luis, a la vez que hay aviso por lluvias en el centro de Neuquén, que trepa a naranja en el centro de Mendoza.

Nueve provincias bajo alerta meteorológica en el comienzo de la semana corta. SMN Sin alertas: el pronóstico para este martes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa otra jornada gris y húmeda, con temperatura entre 12° y 17°, vientos leves y probabilidad de lluvia durante todo el día.

La semana continuará en el mismo tenor, con fuerte nubosidad y precipitaciones hasta el viernes inclusive. Otra semana gris en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN