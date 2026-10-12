El Niño golpea al Litoral: el río Uruguay sigue creciendo en Monte Caseros y hay autoevacuados

El río Uruguay llegó a los 7,10 metros en la localidad correntina de Monte Caseros y continúa en ascenso en medio de los temporales en el marco del fenómeno El Niño. El nivel subió de un día para el otro y ya se dispusieron cortes de calles en los sectores comprometidos. El domingo, la Prefectura Naval Argentina había registrado 7,06 metros, a 44 centímetros del nivel de alerta. Ese nivel está fijado en 7,50 metros y el de evacuación en 8,50. Cuando el agua supere ese umbral, comenzarán los operativos para retirar a los vecinos de las zonas de riesgo.
En las áreas más bajas, el agua llega a la cintura de los vecinos y alcanza el borde de las viviendas. Algunas familias empezaron a autoevacuarse, mientras otros habitantes sacan herramientas y pertenencias de sus casas para evitar que queden bajo el agua. Desde Defensa Civil explicaron que, con los años, varias familias que vivían cerca de la ribera fueron reubicadas en zonas más altas, y aseguraron que el operativo está organizado y las áreas en alerta.
La crecida también obligó a suspender el turismo y la navegación del río Uruguay. En Monte Caseros, el temporal provocó cortes de luz y se interrumpió el servicio de lanchas con Bella Unión, Uruguay. El paso fronterizo entre ambas ciudades permanece cerrado desde las 8 del miércoles 7 de octubre, por decisión de la Prefectura.
Un escenario que se repite en la región
Monte Caseros no es la única localidad afectada. En Paso de los Libres, 31 personas fueron evacuadas, con el río por encima de su nivel de evacuación de 8,50 metros. En Concordia, siete familias debieron dejar sus casas de manera preventiva, y en Alvear el río superó el nivel de alerta.
Desde la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) advirtieron que la represa de Salto Grande descargaría entre 18.000 y 18.500 metros cúbicos por segundo, lo que eleva los niveles aguas abajo.
El Niño y lo que viene
Detrás de las crecidas está el fenómeno de El Niño. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias superiores a lo normal para octubre, noviembre y diciembre, con el Litoral como la región de mayor probabilidad. El episodio de 2026 podría ser el más intenso desde 1950, y el riesgo de crecidas podría extenderse hasta abril de 2027.
La Entidad Binacional Yacyretá informó que los caudales que ingresan a la represa superaron el promedio en un 37% en septiembre y en un 40% en lo que va de octubre. Los especialistas indican que el período de mayor riesgo de inundaciones podría concentrarse entre enero y abril de 2027. El Gobierno nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027 para reforzar el monitoreo y la preparación de los equipos de emergencia.
Las autoridades piden a la población seguir la evolución del río únicamente por los canales oficiales y evitar la zona de la costanera y las calles anegadas.