El Niño golpea al Litoral: el río Uruguay sigue creciendo en Monte Caseros y hay autoevacuados La ciudad correntina convive con calles cortadas, cruces fluviales suspendidos y vecinos que ya sacan sus pertenencias. El pronóstico oficial anticipa más lluvias en la región durante los próximos meses. Por Agregar C5N en









El río Uruguay sigue creciendo en Monte Caseros.

El río Uruguay llegó a los 7,10 metros en la localidad correntina de Monte Caseros y continúa en ascenso en medio de los temporales en el marco del fenómeno El Niño. El nivel subió de un día para el otro y ya se dispusieron cortes de calles en los sectores comprometidos. El domingo, la Prefectura Naval Argentina había registrado 7,06 metros, a 44 centímetros del nivel de alerta. Ese nivel está fijado en 7,50 metros y el de evacuación en 8,50. Cuando el agua supere ese umbral, comenzarán los operativos para retirar a los vecinos de las zonas de riesgo.

En las áreas más bajas, el agua llega a la cintura de los vecinos y alcanza el borde de las viviendas. Algunas familias empezaron a autoevacuarse, mientras otros habitantes sacan herramientas y pertenencias de sus casas para evitar que queden bajo el agua. Desde Defensa Civil explicaron que, con los años, varias familias que vivían cerca de la ribera fueron reubicadas en zonas más altas, y aseguraron que el operativo está organizado y las áreas en alerta.

La crecida también obligó a suspender el turismo y la navegación del río Uruguay. En Monte Caseros, el temporal provocó cortes de luz y se interrumpió el servicio de lanchas con Bella Unión, Uruguay. El paso fronterizo entre ambas ciudades permanece cerrado desde las 8 del miércoles 7 de octubre, por decisión de la Prefectura.

Un escenario que se repite en la región Monte Caseros no es la única localidad afectada. En Paso de los Libres, 31 personas fueron evacuadas, con el río por encima de su nivel de evacuación de 8,50 metros. En Concordia, siete familias debieron dejar sus casas de manera preventiva, y en Alvear el río superó el nivel de alerta.

Desde la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) advirtieron que la represa de Salto Grande descargaría entre 18.000 y 18.500 metros cúbicos por segundo, lo que eleva los niveles aguas abajo.