Cayeron "Los Bosteros": robaron una casa de deportes y se probaron la ropa

Asaltaron el local a punta de pistola, encerraron a los empleados y se llevaron dinero, prendas y hasta el piluso de un maniquí. Fueron detenidos en menos de 48 horas.

Un violento robo a una casa de deportes de Virreyes, San Fernando, terminó con tres delincuentes detenidos en un rápido operativo de la policía bonaerense. La banda, apodada “los bosteros”, asaltó el comercio ubicado sobre la avenida Avellaneda y actuó con armas de fuego, encapuchados y con roles definidos.

Un policía borracho y los tiros en Villa Crespo: hay un herido por un disparo en la pierna

Según la investigación, dos de los asaltantes ingresaron al local y, a punta de pistola, obligaron a los empleados a dirigirse hacia el fondo para encerrarlos. Con la situación bajo control, vaciaron primero la caja registradora y luego comenzaron a seleccionar distintas prendas deportivas.

Mientras se desarrollaba el robo, un tercer integrante de la banda cumplía la función de “campana” en la puerta, alertando sobre cualquier movimiento extraño en el exterior. Antes de escapar, incluso se llevaron el piluso que vestía uno de los maniquíes del comercio.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y esas imágenes resultaron clave para la investigación. En menos de 48 horas, personal de la comisaría San Fernando 4ª logró identificar y detener a los sospechosos.

Los tres delincuentes, hombres de entre 20 y 28 años, fueron bautizados como “los bosteros” debido a que los tres son hinchas del Boca Juniors. Al momento de su detención, llevaban camisetas del club xeneize.

Durante los allanamientos, la policía logró recuperar parte de los elementos robados, que quedaron a disposición de la Justicia. La causa continúa en investigación mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

