19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Francia: revelan el video que muestra cómo fue el "robo del siglo" en el Louvre

Un medio francés difundió por primera vez las imágenes de seguridad que reconstruyen el asalto a la Galería de Apolo, donde un grupo de ladrones se llevó joyas históricas en pocos minutos y a plena luz del día.

Por
Francia: revelan el video que muestra cómo fue el robo del siglo en el Louvre
Francia: revelan el video que muestra cómo fue el "robo del siglo" en el Louvre

El medio frances TF1 dio a conocer en las últimas horas el video que muestra, paso a paso, cómo se ejecutó el denominado “robo del siglo” en el Museo del Louvre. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad, permiten observar con claridad el accionar de los delincuentes dentro del pabellón que albergaba las Joyas de la Corona de Francia.

El Colo Barco la rompe en Francia y ya está en la mira del Bayern Münich.
Te puede interesar:

El picante gesto del Colo Barco que sacudió el clásico entre Estrasburgo y Metz

En el registro se ve a los asaltantes romper el vidrio de una vitrina con herramientas de corte y a los golpes, en una secuencia que duró apenas algunos minutos. El hecho ocurrió el domingo 19 de octubre de 2025, en pleno horario de visita, sin que se activaran alarmas que impidieran la fuga inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/7a8/status/2012827408311746811?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2012827408311746811%7Ctwgr%5Eeb2ab27386b2d2ee651dcee1943c3d09f7db8244%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F582821-muestran-momento-robo-louvre&partner=&hide_thread=false

Según la reconstrucción oficial, los ladrones ingresaron disfrazados de obreros y lograron sustraer nueve piezas de alto valor histórico de la Galería de Apolo. Todo el operativo demandó entre siete y ocho minutos y marcó el primer robo de obras de arte en el Louvre desde 1998.

Tras el asalto, la fiscalía de París puso en marcha una investigación de gran escala, con al menos 60 personas abocadas al caso. El análisis del recorrido de escape permitió identificar un camión con una plataforma elevadora estacionado junto al museo y una escalera extendida hasta un balcón del primer piso. En la escena se secuestraron herramientas, combustible, equipos de comunicación y una de las coronas robadas.

La pesquisa avanzó con rapidez a partir de rastros de ADN. El 25 de octubre fueron detenidos dos sospechosos cuando intentaban abandonar Francia desde el aeropuerto Charles de Gaulle. Días después, se realizaron arrestos simultáneos en distintos puntos de París que derivaron en nuevas imputaciones por robo agravado y asociación ilícita.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: Ninguna intimidación influirá en nosotros

Macron cruzó a Trump tras la amenaza de nuevos aranceles, en plena disputa por Groenlandia

Más de treinta personas murieron en el incidente ferroviario en España.

Se salvaron de milagro: una pareja de argentinos cambió a último momento su pasaje de tren que chocó en España

Las oficinas de Rockstar se encuentran en Holyrood Road, Edimburgo, cerca del Palacio Real.

Susto en Escocia: explosión en el edificio de Rockstar North, desarrolladora de GTA 6

Las autoridades esperan que el saldo de víctimas fatales asciendan con el correr de las horas

Chile: ascienden a 19 los muertos por los incendios forestales

El mensaje de Donald Trump a Noruega: Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz

El mensaje de Trump a Noruega: "Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz"

Tragedia ferroviaria en España: ascienden a 39 los muertos tras el descarrilamiento de dos trenes

Tragedia ferroviaria en España: ascienden a 39 los muertos tras el descarrilamiento de dos trenes

Rating Cero

La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Merakio, que viajaba junto a su pareja, se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo.

"Pensé que nos moríamos": la conmoción de Merakio, el influencer argentino que se salvó del choque en España

Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix

Rusherking aseguró que una exnovia se tatuó su boca y en las redes demostraron que es La China Suárez

La sorpresiva revelación de Rusherking a Wanda Nara sobre la China Suárez

John Stamos impacta con su nuevo look a los 62 años.

La impresionante transformación de John Stamos: así se ve con su nuevo cambio de look

Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix. 
play

Están Ben Affleck y Matt Damon y es un thriller policial que la rompe en Netflix: un relato muy crudo

últimas noticias

Los sorrentinos tienen su origen en Mar del Plata.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que tienen sorrentinos de carne espectaculares

Hace 3 minutos
Hermosos paisajes, aventuras y la mejor gastronomía.

Turismo en Argentina: el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y esquivar el calor agobiante en el verano 2026

Hace 13 minutos
La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Hace 17 minutos
Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual.

Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá

Hace 20 minutos
Pueblo destacado de Uruguay,

Naturaleza, identidad rural y una hospitalidad única: el pueblo uruguayo para visitar en 2026

Hace 24 minutos