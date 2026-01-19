Francia: revelan el video que muestra cómo fue el "robo del siglo" en el Louvre Un medio francés difundió por primera vez las imágenes de seguridad que reconstruyen el asalto a la Galería de Apolo, donde un grupo de ladrones se llevó joyas históricas en pocos minutos y a plena luz del día. Por + Seguir en







El medio frances TF1 dio a conocer en las últimas horas el video que muestra, paso a paso, cómo se ejecutó el denominado “robo del siglo” en el Museo del Louvre. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad, permiten observar con claridad el accionar de los delincuentes dentro del pabellón que albergaba las Joyas de la Corona de Francia.

En el registro se ve a los asaltantes romper el vidrio de una vitrina con herramientas de corte y a los golpes, en una secuencia que duró apenas algunos minutos. El hecho ocurrió el domingo 19 de octubre de 2025, en pleno horario de visita, sin que se activaran alarmas que impidieran la fuga inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/7a8/status/2012827408311746811?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2012827408311746811%7Ctwgr%5Eeb2ab27386b2d2ee651dcee1943c3d09f7db8244%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F582821-muestran-momento-robo-louvre&partner=&hide_thread=false Ce soir dans Sept à Huit, document exceptionnel sur le casse du Louvre.

En exclusivité, les images des braqueurs captées par les caméras de vidéosurveillance du musée.



Le reportage est à retrouver en intégralité ce soir à 18h40 sur @TF1 et en replay sur @tf1plus. pic.twitter.com/EpHWFtcRjN — Sept à Huit (@7a8) January 18, 2026 Según la reconstrucción oficial, los ladrones ingresaron disfrazados de obreros y lograron sustraer nueve piezas de alto valor histórico de la Galería de Apolo. Todo el operativo demandó entre siete y ocho minutos y marcó el primer robo de obras de arte en el Louvre desde 1998.

Tras el asalto, la fiscalía de París puso en marcha una investigación de gran escala, con al menos 60 personas abocadas al caso. El análisis del recorrido de escape permitió identificar un camión con una plataforma elevadora estacionado junto al museo y una escalera extendida hasta un balcón del primer piso. En la escena se secuestraron herramientas, combustible, equipos de comunicación y una de las coronas robadas.

La pesquisa avanzó con rapidez a partir de rastros de ADN. El 25 de octubre fueron detenidos dos sospechosos cuando intentaban abandonar Francia desde el aeropuerto Charles de Gaulle. Días después, se realizaron arrestos simultáneos en distintos puntos de París que derivaron en nuevas imputaciones por robo agravado y asociación ilícita.