19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Chubut: encontraron muerto a un joven que había desaparecido hace más de 10 días

Tenía 28 años y había salido de su domicilio para conseguir trabajo pero no volvió. Fue hallado en un lugar conocido como Rincón del Diablo, ubicado al sur de la provincia.

Por
El joven hallado muerto se llamaba Diego Serón.

El joven hallado muerto se llamaba Diego Serón.

Un joven de 28 años fue hallado muerto en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia luego de que permaneciera desaparecido durante más de 10 días. Había salido de su domicilio para conseguir trabajo pero no volvió, por lo que su familia radicó una denuncia.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.
Te puede interesar:

Video: delincuentes se hicieron pasar por tenistas e intentaron robar en un edificio de Villa Urquiza

El cuerpo del joven, que se llamaba Diego Ezequiel Serón y vivía en el barrio Las Flores, fue encontrado al sur de Chubut en un lugar conocido como Rincón del Diablo, cerca del cerro Chuenque. Había salido de su casa el 7 de enero a buscar trabajo y le avisó a su madre, pero no regresó y tenía apagado su teléfono celular.

Diego Serón
El joven hallado muerto se llamaba Diego Serón.

El joven hallado muerto se llamaba Diego Serón.

En este marco, las autoridades analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, mientras que se incorporaron perros rastreadores para efectuar la búsqueda y se elaboraron tareas de geolocalización para hallar el teléfono.

Al momento de su desaparición, el joven vestía una camiseta y un buzo de Boca, equipo del cual era simpatizante. Ahora, el fiscal de turno ordenó la realización de pericias y la autopsia al cuerpo para establecer el motivo del fallecimiento y a fin de esclarecer el hecho.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo a el martes por la noche, en la calle Punta Loma, dentro del barrio Atardecer. La víctima y su acompañante descendieron del vehículo, con la intención de hacer un cambio de conductor, y este comenzó a descender por la fuerte pendiente sin nadie dentro.

Así, el hombre intentó frenar el desplazamiento de manera manual, pero no logró controlar el movimiento del vehículo y fue embestido violentamente.

Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona craneal. Tras el accidente, fue asistido por personal de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado en estado crítico.

Pocas horas después de su ingreso al centro de salud, se habría constatado que el paciente presentaba muerte cerebral. Desde entonces, permaneció con asistencia médica hasta que este sábado se confirmó su fallecimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Bastian, el niño atropellado en Pinamar, fue operado por sexta vez y sigue grave

Descarrilaron dos trenes en España.

Choque de trenes en España: por qué los asientos no tienen cinturones de seguridad

Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa.

Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa a seis años del crimen: "Nos lo arrebataron"

Un colectivo y una combi chocaron en Constitución.

Chocaron un colectivo de la línea 45 y una combi en Constitución: hay ocho heridos

El hecho se produjo cerca de la Casa Rosada.

Impactante choque y vuelco frente a la Casa Rosada: hay tres heridos

play

Fernando Burlando, a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: "Es complicado encontrar una salida a tanto dolor"

Rating Cero

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

Esta producción, llamada El botín, llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países.
play

De qué se trata El botín, la película de Netflix con Ben Affleck y Matt Damon que es furor

últimas noticias

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

Hace 40 minutos
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

EEUU exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció a Milei

Hace 1 hora
El Índice Big Mac vuelve a reflejar una problemática de fondo en la economía argentina.

Inflación en hamburguesas: comer un Big Mac en Argentina es tan caro como en Suiza

Hace 1 hora
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump evitó precisar si usará la fuerza para tomar Groenlandia

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 20 de enero.

Horóscopo de hoy, martes 20 de enero

Hace 1 hora