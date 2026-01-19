Chubut: encontraron muerto a un joven que había desaparecido hace más de 10 días

Tenía 28 años y había salido de su domicilio para conseguir trabajo pero no volvió. Fue hallado en un lugar conocido como Rincón del Diablo, ubicado al sur de la provincia.

Un joven de 28 años fue hallado muerto en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia luego de que permaneciera desaparecido durante más de 10 días. Había salido de su domicilio para conseguir trabajo pero no volvió, por lo que su familia radicó una denuncia.

El cuerpo del joven, que se llamaba Diego Ezequiel Serón y vivía en el barrio Las Flores, fue encontrado al sur de Chubut en un lugar conocido como Rincón del Diablo, cerca del cerro Chuenque. Había salido de su casa el 7 de enero a buscar trabajo y le avisó a su madre, pero no regresó y tenía apagado su teléfono celular.

En este marco, las autoridades analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad , mientras que se incorporaron perros rastreadores para efectuar la búsqueda y se elaboraron tareas de geolocalización para hallar el teléfono.

Al momento de su desaparición, el joven vestía una camiseta y un buzo de Boca, equipo del cual era simpatizante. Ahora, el fiscal de turno ordenó la realización de pericias y la autopsia al cuerpo para establecer el motivo del fallecimiento y a fin de esclarecer el hecho.

En la previa del dramático deslizamiento de tierras que destruyó calles y casas en Comodoro Rivadavia , la ciudad fue escenario de otra tragedia, con la confirmación del fallecimiento de un hombre de 42 años que había sido atropellado por su propia camioneta .

De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo a el martes por la noche, en la calle Punta Loma, dentro del barrio Atardecer. La víctima y su acompañante descendieron del vehículo, con la intención de hacer un cambio de conductor, y este comenzó a descender por la fuerte pendiente sin nadie dentro.

Así, el hombre intentó frenar el desplazamiento de manera manual, pero no logró controlar el movimiento del vehículo y fue embestido violentamente.

Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona craneal. Tras el accidente, fue asistido por personal de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado en estado crítico.

Pocas horas después de su ingreso al centro de salud, se habría constatado que el paciente presentaba muerte cerebral. Desde entonces, permaneció con asistencia médica hasta que este sábado se confirmó su fallecimiento.