Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena El marido de la joven y sus padres fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de la joven que fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 cuando salió de la vivienda familiar del llamado Clan Sena. Por







El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Un jurado popular condenó a los integrantes del llamado "Clan Sena" como los responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski. La joven de 28 años fue vista por última vez el 2 de junio en Resistencia, Chaco, saliendo de la vivienda familiar de los culpables.

El femicida y pareja de Cecilia, César Sena, de 21 años, fue hallado culpable por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en calidad de autor. Tendrá una sentencia de prisión perpetua.

En tanto, los padres del femicida, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron sentenciados como culpables del homicidio agravado y partícipes primarios del asesinato, y condenados a cadena perpetua.

Embed "HAY VEREDICTO":

Porque el jurado declaró culpable a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia Strzyzowski pic.twitter.com/Ps7kslrjG8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2025 Además, el tribunal popular declaró a Gustavo Obregón y Fabiana González culpables del delito de encubrimiento agravado, con una pena que va desde uno a seis años, que definirá en los próximos días la jueza técnica Dolly Fernández.

Los culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski El marido y femicidia de Cecilia Strzyzowski César Sena fue condenado culpable por el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en calidad de autor. Tendrá una sentencia de prisión perpetua.