Se filtraron las declaraciones de Romina Gaetani en la denuncia por violencia de género

A una semana de la acusación contra su expareja, también trascendió un audio de Luis Cavanagh donde acusa a la actriz de agresión. La también cantante habló por primera vez y reconoció: “Todavía estoy rota”.

Romina Gaetani volvió a aparecer públicamente tras la permanecer internada por sufrir violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh. Ahora se dio a conocer cuáles fueron sus declaraciones ante la Policía luego de haber sido atendida en el hospital. También trascendió la versión del empresario acusando a la actriz.

La pareja se había separado hace al menos dos meses, después de dos años juntos, pero según aseguró el abogado defensor de la actriz en diálogo con C5N, ambos “estaban en vías de intentar recomponer la relación”.

A una semana de la acusación, en el programa Lape Club Social (América TV), dieron a conocer el parte policial de los detalles de lo que sucedió el sábado 29 de diciembre y que incluye la declaración de la propia artista. “En la presentación policial refiere que de manera espontánea (Romina Gaetani) mantiene una discusión con su pareja por celos. Él revisa su teléfono y encuentra cosas viejas y le empieza a reclamar iniciando una situación de conflicto”, comenzó leyendo el periodista Luis Bremer con el acta en mano.

También se detalló que la artista “se siente descompensada y con dolores” y posteriormente es trasladad al Hospital Central ya que “ se encuentra con ataques de pánico y ansiedad”, acompañada de su amiga, María Laura Boschi. En el mismo acta se detalla que la causa contra el empresario quedó caratulada por “lesiones agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”.

A una semana de la denuncia de Romina Gaetani contra su expareja por un hecho de violencia de género, ahora se conoció la versión de los hechos en la voz de Luis Cavanagh quien dio una versión totalmente diferente a la de la actriz y la acusó de agresión física.

En un audio que se conoció en las últimas horas, el empresario aseguró que la denuncia es falsa y que fue ella quien trató de golpearlo con una silla. “Un bajón... Le corté y se fue. Después le quedaron unas cosas en la puerta, volvió, yo cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta diciendo que le faltaba no sé qué cosa”, se lo escucha decir.

En el mismo, que fue publicado por LAM (América TV), detalló que le abrió, pero “me quiso pegar con una silla y después con otra, por suerte está todo grabado”: “La saqué, volví a cerrar y me fui a encerrar en mi cuarto con llave. Ella entró, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que era de ella y que yo le había regalado. Ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado... Un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”.

“Esto fue por la policía o el hospital, que lo tiraron a los programas y ella por ahora no dijo nada. Después, si habla y dice algo, muestro los videos y listo. Se ve que yo le digo ‘pará, Romina, pará’, y me quiere pegar con la silla, me dice ‘te voy a pegar’. En eso me quedo tranquilo, pero bueno, me voy a comer un pi... de aquellos”, añadió en el mensaje.

La respuesta de Romina Gaetani tras la denuncia de género contra su expareja

Romina Gaetani volvió a los escenarios para cumplir con sus compromisos laborales que ya tenía pactado, pero también habló por primera vez y reconoció que está rota.

“La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota, estoy en carne viva”, le envió un mensaje a la producción del ciclo que comanda Ángel de Brito.