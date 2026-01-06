6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Se filtraron las declaraciones de Romina Gaetani en la denuncia por violencia de género

A una semana de la acusación contra su expareja, también trascendió un audio de Luis Cavanagh donde acusa a la actriz de agresión. La también cantante habló por primera vez y reconoció: “Todavía estoy rota”.

Por
Ante la Policía

Ante la Policía, Gaetani aseguró que su ex se violentó por celos y le revisó el celular.

Instagram

Romina Gaetani volvió a aparecer públicamente tras la permanecer internada por sufrir violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh. Ahora se dio a conocer cuáles fueron sus declaraciones ante la Policía luego de haber sido atendida en el hospital. También trascendió la versión del empresario acusando a la actriz.

Romina Gaetani
Te puede interesar:

Romina Gaetani reapareció tras la denuncia contra su expareja: "A bailar"

A una semana de la acusación, en el programa Lape Club Social (América TV), dieron a conocer el parte policial de los detalles de lo que sucedió el sábado 29 de diciembre y que incluye la declaración de la propia artista. “En la presentación policial refiere que de manera espontánea (Romina Gaetani) mantiene una discusión con su pareja por celos. Él revisa su teléfono y encuentra cosas viejas y le empieza a reclamar iniciando una situación de conflicto”, comenzó leyendo el periodista Luis Bremer con el acta en mano.

También se detalló que la artista “se siente descompensada y con dolores” y posteriormente es trasladad al Hospital Central ya que “se encuentra con ataques de pánico y ansiedad”, acompañada de su amiga, María Laura Boschi. En el mismo acta se detalla que la causa contra el empresario quedó caratulada por “lesiones agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”.

Embed

Denuncia por violencia de género: habló por primera vez Luis Cavanagh

A una semana de la denuncia de Romina Gaetani contra su expareja por un hecho de violencia de género, ahora se conoció la versión de los hechos en la voz de Luis Cavanagh quien dio una versión totalmente diferente a la de la actriz y la acusó de agresión física.

En un audio que se conoció en las últimas horas, el empresario aseguró que la denuncia es falsa y que fue ella quien trató de golpearlo con una silla. “Un bajón... Le corté y se fue. Después le quedaron unas cosas en la puerta, volvió, yo cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta diciendo que le faltaba no sé qué cosa”, se lo escucha decir.

En el mismo, que fue publicado por LAM (América TV), detalló que le abrió, pero “me quiso pegar con una silla y después con otra, por suerte está todo grabado”: “La saqué, volví a cerrar y me fui a encerrar en mi cuarto con llave. Ella entró, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que era de ella y que yo le había regalado. Ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado... Un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”.

“Esto fue por la policía o el hospital, que lo tiraron a los programas y ella por ahora no dijo nada. Después, si habla y dice algo, muestro los videos y listo. Se ve que yo le digo ‘pará, Romina, pará’, y me quiere pegar con la silla, me dice ‘te voy a pegar’. En eso me quedo tranquilo, pero bueno, me voy a comer un pi... de aquellos”, añadió en el mensaje.

La respuesta de Romina Gaetani tras la denuncia de género contra su expareja

Romina Gaetani volvió a los escenarios para cumplir con sus compromisos laborales que ya tenía pactado, pero también habló por primera vez y reconoció que está rota.

“La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota, estoy en carne viva”, le envió un mensaje a la producción del ciclo que comanda Ángel de Brito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El abogado de Romina Gaetani detalló cómo la agredió su exnovio y aseguró que está "en shock"

Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada por violencia de género

Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada de violencia de género

A través de la aucupuntura la paciente creyó que se solucionaría su dolor de rodilla

Tenía artritis, optó por la acupuntura pero un efecto secundario cambió todo: qué descubrieron los médicos

Las cuatro víctimas fatales murieron calcinadas. 

Choque fatal en Entre Ríos: cuatro muertos y un herido tras volcar e incendiarse u auto

Cuál es el origen de la tradición de los Reyes Magos.

Día de Reyes: qué es y por qué se conmemora el 6 de enero

Rating Cero

Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.
play

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

El catálogo de Netflix se renueva constantemente, pero pocas veces una incorporación genera tanto revuelo emocional inmediato como esta. Se trata de Yo antes de ti, un drama romántico que, tras su exitoso paso por los cines en 2016.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Yo antes de ti, el drama romántico que te dejará con lágrimas hasta el final

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023.

La amorosa frase de Morena Beltrán tras comprometerse con Lucas Blondel

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

últimas noticias

China busca incentivar la natalidad.

Después de 30 años, China repuso los impuestos a los anticonceptivos para estimular la natalidad

Hace 11 minutos
Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Hace 29 minutos
Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

Hace 45 minutos
Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Hace 47 minutos
Cristina Kirchner se recupera de una operación de apendicitis.

Cristina agradeció el apoyo de la militancia, tras la operación de apendicitis: "Me hicieron llegar su cariño"

Hace 51 minutos