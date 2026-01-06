6 de enero de 2026 Inicio
Un hombre golpeó con un látigo a su esposa y la amenazó de muerte luego de recriminarle cómo le cebó un mate

Ocurrió en Santiago del Estero. La Policía encontró una escopeta, una pistola y diversas armas blancas al llegar al hogar. El agresor sigue prófugo.

Un hombre golpeó con un látigo a su esposa después de recriminarle cómo le cebó un mate, la amenazó de muerte y la encerró en la casa que compartían. La mujer logró avisarle a su hermana, quien acudió al hogar con la Policía, pero el hombre ya se había ido.

El episodio de violencia de género ocurrió en la localidad de Los Ardiles, en Santiago del Estero, el 29 de diciembre y el agresor continúa prófugo, según publicó el medio local El Liberal. El fiscal de la causa, Mariano Gómez, solicitó la detención del agresor.

En el marco de la investigación, se allanó una vivienda del paraje La Tapera donde se secuestraron una escopeta, una pistola y diversas armas blancas que la víctima reconoció como propiedad del acusado.

Cómo fue la agresión y el pedido de auxilio

La víctima de 46 años fue examinada por el personal médico, que constató heridas que sanarán en dos semanas, radicó una denuncia en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y quedó con un botón antipánico y al resguardo de su familia.

En su declaración detalló que estaban en la galería de su casa tomando mates cuando el agresor le recriminó cómo cebaba y comenzó a atacarla verbalmente antes de hacerlo físicamente. La mujer intentó ingresar al hogar para alejarse de él, el hombre la siguió y en el camino agarró un rebenque que estaba colgado en la galería para golpearla en brazos, espalda y piernas.

Luego la amenazó de muerte y le impidió salir de la casa. Ella pudo pedirle ayuda a su hermana a través de un mensaje cuando el hombre se distrajo.

