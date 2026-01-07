La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja" El ex DT de River y Micaela Benítez fueron captados en cámara discutiendo acaloradamente en Punta del Este. La joven negó las versiones sobre crisis, gritos e intervención de terceros. + Seguir en







Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutieron acaloradamente en un parador de Punta del Este al punto tal que necesitaron trasladar el intercambio al auto para garantizarse privacidad. Sin embargo, quedaron registrados en cámara y la preocupación inundó los canales de espectáculos y las redes sociales, pero la joven puso paños fríos.

"Fue una conversación como la de cualquier pareja. El resto exageró, estamos superbien. Gracias por preguntar. Estoy con Martín que también manda agradecimiento", le dijo al cronista Oliver Quiróz en el programa A la tarde en América TV.

Benítez insistió en su mensaje con que "nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad como están diciendo" y se negó a revelar el motivo del fuerte intercambio. "El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto", explicó.

La pareja del exfutbolista sí aclaró que la discusión no estuvo relacionada con el "blanqueo" de la relación. "Lejos de eso", aseguró. En 2025, Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación después de 17 años de matrimonio y tres hijos.

En el último mes del año, Anderson participó del programa Juego Chino, con la conducción de Guillermo "Pelado" López en Telefe, y aclaró que estaba hace un año y medio separada del exfutbolista y "tranquila". Sin embargo, el mediático insistió en preguntar por el exjugador de River y si era cierto el rumor de que iban a volver. "No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo", cerró contundente.