Son imágenes de una cámara de seguridad donde se ve a Ángel Gutiérrez trasladando el cadáver de su novia con una linterna o la luz de un celular. El cuerpo de la mujer de 28 años fue encontrado por la Policía a pocos metros del acceso al camping Miguel Lillo, en Necochea.

En medio de la investigación por el femicidio de Débora Bulacio , trascendió un video donde se ve al femicida arrastrar a su novia hacia el lago de Los Cines y la enterró. La mujer de 38 años había ido a pasar un fin de semana junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, en Necochea.

Las imágenes son de una cámara de seguridad instalada sobre la calle 101 que está entre el camping y el lugar donde se encontró el cuerpo. El hecho ocurrió el 4 de la madrugada del 9 de noviembre.

En la oscuridad, Gutiérrez traslada a su novia hacia el lago de Los Cines acompañándose por una linterna o la luz de su celular. Allí, descartó el cuerpo y lo dejó enterrado en la arena . El lugar del hallazgo se ubica entre la avenida 2 y la calle 72, a escasa distancia del mar, también a pocos metros del acceso al camping Miguel Lillo.

La causa está a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, y de la jueza de Garantías, Aida Ihuez.

Débora fue vista por última vez el sábado pasado en ese mismo lugar, pero encontraron su cuerpo dentro de una bolsa de consorcio y en posición fetal en un pozo realizado por el femicida.

Femicidio de Débora Bulacio | En la imagen se observa a Ángel Gutierrez, a la altura del alambrado cortado sobre la calle 101, utilizando una linterna o un celular y realizando movimientos similares al arrastre de un objeto o una persona, cruzando desde el camping hacia el lago pic.twitter.com/uiX5sghCaI

Para los investigadores del caso, la hipótesis principal es que Gutiérrez, la pareja de Bulacio Del Valle, la asesinó y luego arrastró el cuerpo de forma zigzagueante, ya que se dejó un rastro que marcó el lugar específico en el que fue encontrado el cuerpo de la mujer que tenía 38 años de edad.

Qué dice la autopsia de Débora Bulacio

Según la autopsia de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 38 años que fue asesinada este pasado fin de semana en un camping en la localidad bonaerense de Necochea, ella fue golpeada y estrangulada de manera manual. Además, el informe indicó que sufrió heridas superficiales porque alguien arrastró su cuerpo.

Durante la tarde de este martes, se encontró el cuerpo sin vida de Bulacio Del Valle semienterrado cerca del predio donde había sido vista por última vez, el pasado sábado por la noche. De acuerdo al resultado de la autopsia, la mujer presentaba heridas que serían defensivas y corresponderían a una pelea a corta distancia.

Los investigadores estiman que la ventana temporal en la que se habría cometido el asesinato de Débora se ubica entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, detalló el fiscal.

Bulacio Del Valle había viajado desde la localidad bonaerense de Villa Cacique para pasar el fin de semana en un camping de Necochea junto a su pareja, Gutiérrez. El sábado por la noche envió un último mensaje de voz dirigido a una de sus hijas diciéndole que la amaba. Al día siguiente, ya no contestó su teléfono y sus familiares denunciaron su desaparición, por lo que se activó un operativo para encontrarla.