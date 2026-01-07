7 de enero de 2026 Inicio
Rusia le respondió a Estados Unidos por la captura del petrolero y escala el conflicto

Moscú repudió el operativo estadounidense en altamar contra un buque de bandera rusa vinculado a Venezuela y sostuvo que se violó la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Rusia denunció una incautación ilegal tras la captura de un petrolero por parte de Estados Unidos

El gobierno de Rusia condenó la incautación del petrolero de bandera rusa Bella 1 realizada por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales, y denunció una violación al derecho marítimo internacional. A través de un comunicado del Ministerio de Transporte, Moscú sostuvo que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ningún Estado puede utilizar la fuerza contra buques debidamente registrados que navegan en alta mar.

El texto, difundido por el ministro Andréi Nikitin, señaló además que tras la intervención del Comando Europeo de Estados Unidos el gobierno ruso perdió contacto con la embarcación, lo que incrementó la preocupación oficial por la seguridad del buque y de su tripulación. En la misma línea, el legislador Andrei Klishas calificó el accionar estadounidense como un “acto de piratería absoluta”, de acuerdo con lo informado por la agencia estatal TASS.

Desde Moscú también se respaldó la posición de la empresa BurevestMarin, vinculada al petrolero, que aseguró que se trataba de un buque civil que navegaba sin carga y que su capitán intentó en reiteradas oportunidades comunicar su identidad y condición antes del abordaje. La compañía denunció que la persecución incluyó vigilancia aérea y se extendió durante varios días.

Para el Kremlin, la incautación del Bella 1 se inscribe en una estrategia más amplia de presión de Estados Unidos sobre Venezuela y sus aliados, y representa un antecedente que, según advirtió, pone en riesgo el principio de libertad de navegación en alta mar y profundiza la tensión entre ambas potencias.

Qué se sabe del Bella 1

El petrolero Bella 1, sancionado por Estados Unidos en 2024 por integrar una “flota fantasma” dedicada al transporte de crudo en violación de sanciones internacionales, había logrado eludir un primer intento de captura el mes pasado, cuando navegaba cerca de Venezuela y cambió de rumbo.

Desde entonces, las autoridades estadounidenses mantuvieron su seguimiento mientras avanzaba hacia el noreste, con apoyo de aviones de patrulla marítima P-8 desplegados desde la base de Mildenhall, en el Reino Unido, que monitorearon sus movimientos durante varios días hasta su interceptación, luego de que el buque pasara frente a la costa británica.

Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en el casco y afirmó operar bajo protección de Moscú. Poco después, la nave apareció registrada oficialmente en Rusia con el nombre Marinera, mientras el gobierno ruso presentó una protesta diplomática para exigir el cese del operativo.

La maniobra abrió un frente legal en torno a la incautación, aunque fuentes del caso señalaron que la administración Trump no reconoce ese estatus y considera al petrolero un buque apátrida, lo que refuerza la posición estadounidense sobre la legalidad de la operación.

