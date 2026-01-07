Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar La obra recorre la historia de Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves. La segunda temporada tendrá siete funciones en Teatro Astral. + Seguir en







Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Llega la obra Ellas son tango a calle Corrientes con una puesta renovada para el Teatro Astral a partir del sábado 10 de enero con más de 20 artistas, la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel y con Julia Calvo como la incorporación más reciente.

Calvo le pondrá el cuerpo a la fuerza rebelde de Nelly Omar, mientras que la ironía audaz de Tita Merello, estará a cargo de Anita Martinez; el lirismo elegante de Libertad Lamarque lo interpretará Marisol Otero y la potencia corporal de María Nieves será actuada por Andrea Ghidone. El cuarteto cuenta con la participación especial de Walter "Chino" Laborde.

Bajo la dirección de Ghidone, la propuesta las muestra vivas, complejas y decididas, recuperando no sólo sus aportes artísticos sino también su capacidad de desafiar límites en un ambiente que durante décadas no les dio el protagonismo que merecían.

En el escenario se da una combinación del drama del arrabal, la elegancia de los salones y la fuerza de la pista de baile que permite una lectura actual del tango sin abandonar su esencia. El espectáculo ofrece el contexto suficiente para entender la relevancia de las cuatro figuras.

Las entradas oscilan entre los $30.000 y los $60.000 en el sitio web oficial www.plateanet.com y las siete funciones tendrán lugar los días jueves, viernes, sábado y domingo entre el 10 y el 22 de enero en Avenida Corrientes 1639.

Las reseñas de la primera temporada de "Ellas son tango" La consagrada conductora, modelo y actriz Mirtha Legrand consideró que se trataba de “un espectáculo bellísimo, ejecutado con elegancia y un nivel artístico que conmueve”. La actriz y escritora Carolina Papaleo subrayó la potencia del homenaje como “una puesta impecable y llena de fuerza femenina”. El periodista Marcelo Polino definió la obra como “un show de primer nivel”. La actriz y comediante Carmen Barbieri destacó la "entrega" del elenco y la cantante Patricia Sosa celebró la calidad musical y vocal. Estas reseñas reforzaron la idea de que la primera temporada de la obra había logrado algo poco frecuente: unir trayectoria, sensibilidad y modernidad en un mismo escenario.