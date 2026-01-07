Dramática búsqueda de un abuelo y su nieto tras un pedido de auxilio desde la montaña en Salta El hombre de 85 años tiene diabetes y habría sufrido una descompensación. El adolescente logró comunicarse por teléfono con sus familiares para avisar el estado de salud del mayor, antes de perder el contacto desde una zona serrana. Por + Seguir en







Búsqueda de un adolescente y su abuelo en Salta. Voces Críticas

Efectivos policiales y rescatistas despliegan un masivo operativo en el cerro La Cumbre, Salta, para hallar a Tránsito Roque Leal y al joven Kevin Leal Segovia. Ambos desaparecieron el lunes luego de iniciar una caminata desde la Finca Ojo de Agua, en Rosario de la Frontera. La Justicia activó el protocolo de emergencia ante la falta de noticias y la fragilidad de salud del adulto mayor.

El ascenso comenzó a las 9:00 con la promesa de retornar al hogar para las 17:00. No obstante, el plan se interrumpió por un imprevisto médico en la zona serrana. Los familiares perdieron el rastro de ambos tras una breve comunicación telefónica que encendió todas las alarmas.

Según lo informó Contacto Noticias, el adolescente de 16 años realizó un llamado desesperado a las 15:00. En esa comunicación, el joven fue contundente sobre el estado de su familiar y advirtió sobre la descompensación de su abuelo. Ese contacto ocurrió en el paraje Las Lagunillas y fue la última señal recibida por los parientes.

Tránsito Roque Leal y al joven Kevin Leal Segovia son buscados en Salta. La situación clínica de Tránsito Roque Leal genera una inquietud extrema en el equipo de rescate. El hombre requiere medicación diaria por su cuadro de diabetes y ya pasaron muchas horas sin el tratamiento adecuado. La exposición a la intemperie agrava los riesgos para su integridad física.

La denuncia formal quedó radicada por la hija del hombre ante la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera. El fiscal Oscar López Ibarra lidera las actuaciones y coordina a las diferentes fuerzas civiles y de seguridad. Según consignó Voces Críticas, las tareas de rastrillaje se concentran en senderos de difícil acceso y monte cerrado.