Caso Cecilia Strzyzowski: quedó conformado el jurado popular que decidirá la culpabilidad o no de los 7 imputados

El tribunal integrado por 6 mujeres y 6 hombres decidirá sobre el Clan Sena y sus cómplices por el femicidio de la joven vista por última vez en junio de 2023.

La joven de 28 años fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023.

El jurado popular que juzgará a los 7 imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski quedó conformado por 12 personas, después de varias audiencias en la ciudad de Resistencia, en Chaco.

Los fiscales, querellantes y defensores interrogaron a un gran número de preseleccionados para asegurar su imparcialidad en el Centro de Convenciones Gala. Eligieron a 6 hombres y 6 mujeres y sus suplentes que decidirán sobre la culpabilidad o inocencia del "Clan Sena" y sus cómplices.

El siguiente paso en el proceso es la presentación de los alegatos de apertura por parte de las partes, con la presentación de pruebas y los testimonios, para convencer a jurado popular de lo ocurrido con la mujer en junio de 2023.

Los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El tribunal popular deberá resolver la responsabilidad penal de César Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como partícipes primarios; y de Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, quienes afrontarán cargos por encubrimiento agravado. Tiene que haber unanimidad para una condena.

El caso

La desaparición de Cecilia Strzyzowski se investiga como femicidio después de que se encontraran posibles huesos humanos, restos de sangre y de ropa en dos propiedades pertenecientes a la familia de César Sena, y de que el crimen habría ocurrido en el marco de un episodio de violencia de género.

