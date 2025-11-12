12 de noviembre de 2025 Inicio
Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

La oficial de la Policía Federal, de 31 años, tenía un botón antipánico tras denunciar a su agresor por violencia de género. Él murió de dos disparos en el pecho, mientras que ella recibió un balazo en una pierna y fue hospitalizada.

Por
El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

Una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de dos disparos a su expareja, de nacionalidad paraguaya, en su departamento de Caballito, en medio de una pelea ocurrida este miércoles a la madrugada.

El hecho ocurrió alrededor a las 5 de la mañana, sobre la calle Cachimayo al 100. Efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta allí después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un tiroteo en un departamento de la zona.

En cuanto llegaron los efectivos, encontraron a un hombre, de 36 años , tendido en el suelo con dos impactos de bala en el pecho, junto a una pistola Bersa. También estaba la mujer herida, que se identificó como integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA: había recibido un balazo en el muslo izquierdo. La Justicia investiga si se trató de un caso de legítima defensa

En el domicilio, además, se encontraban las hijas de ambos, dos niñas de 4 y 6 años, quienes estaban durmiendo en una habitación y resultaron ilesas. La mujer fue asistida en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladada al Hospital Durand.

Luego la llevaron al Hospital Churruca en donde le realizaron una cirugía por la herida de bala. Pero además fue sometida a un dermotest para evaluar si había presencia de pólvora en sus manos. El resultado fue positivo, lo cual confirmó que ella le disparó a su expareja.

Según las primeras investigaciones, la mujer había denunciado a su expareja por violencia de género en junio del año pasado. A raíz de eso, la Justicia dispuso una restricción perimetral para el hombre y le otorgó a la agente un botón antipánico. La pareja se separó hace unos seis meses, y desde entonces ella vivía en la vivienda donde ocurrió el hecho.

La causa recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Laura Brunierd, y la División Homicidios de la fuerza porteña lleva adelante las actuaciones del caso.

