IR A
IR A

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

La actriz se refirió al tema después de que se filtraran chats y audios del actor para Sarah Borrell, una mujer danesa que conoció en Madrid.

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani.

Redes Sociales

La protagonista de Envidiosa, Griselda Siciliani, negó cualquier tipo de crisis con el actor Luciano Castro en el medio de fuertes acusaciones de infidelidad. "Nosotros seguimos juntos, estamos bien. Eso fue lo que dije y lo sostengo", le respondió a Paula Varela, quien leyó la respuesta este miércoles en Intrusos.

Flor Vigna.
Te puede interesar:

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Sarah Borell, una mujer danesa de 28 años, relató en Puro Show cómo conoció al actor en Madrid, las conversaciones que mantuvieron, detalló la insistencia del argentino en verla y confirmó que se besaron en la calle. También comenzaron a circular en los programas de espectáculos los mensajes y los audios que intercambiaron ambos.

Embed - Rompió el silencio Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

El argentino de 50 años no emitió ningún comentario al respecto, solamente publicó un video junto a Siciliani en Brasil, donde se los ve a los disfrutando de caminatas, risas, abrazos y playa, reafirmando más su amor. Quienes sí tienen mucho para decir son sus exs, Flor Vigna y Sabrina Rojas.

La pareja no niega la historia de Borell, pero el supuesto coqueteo del actor en España no parece afectar la estabilidad de su relación con la argentina. Ya sea por algún tipo de acuerdo entre ambos o por el perdón de Siciliani, el amor se mantiene intacto e inundan las redes sociales con él.

La opinión de Sabrina Rojas y Flor Vigna ante la acusación de infidelidad de Luciano Castro

Rojas, expareja y madre de dos hijos, se metió de lleno en el debate y sorprendió con un análisis crudo y sin filtro en Sálvese Quien Pueda.

“Para mí, siempre pasa que cuando los personajes son cool los cuidamos, y cuando los personajes son populares, más a la mujer la hacemos mier...”, indicó y agregó: “¿Por qué estamos pensando que Griselda tiene una mente abierta? Estamos hablando de Griselda porque es el tema del día. Que una mujer sea más empoderada, más independiente y no esté atrás del hombre, no quiere decir que tengas una pareja abierta. Yo nunca escuché un indicio de que ellos puedan ser una pareja abierta. No lo escuché nunca”.

Mientras que Vigna aprovechó la situación para promocionar su música, además de mandar un mensaje tajante sobre su exnovio: "Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor y en otros". La artista publicó esa frase en sus historias de Instagram junto a un link que lleva a su video musical Te juro.

Embed - Flor Vigna & El Villano - TE JURO (Video Oficial)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Castro fue involucrado con una joven española de 28 años

La fuerte acusación contra Luciano Castro: la reacción del actor

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

La impresionante transformación de Griseda Siciliani: un look distinto para sus vacaciones en Brasil

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

últimas noticias

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca proteger a su base electoral del campo y, a su vez, que la Unión Europea firme el tratado de libre comercio con el Mercosur.

El Consejo Europeo le ofreció a Italia rebajas en el sector agrícola para que vote a favor del acuerdo con el Mercosur

Hace 14 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Hace 15 minutos
El gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Estados Unidos: el gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Hace 20 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 8 de enero

Hace 21 minutos
play

Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

Hace 21 minutos