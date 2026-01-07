Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..." La actriz se refirió al tema después de que se filtraran chats y audios del actor para Sarah Borrell, una mujer danesa que conoció en Madrid. + Seguir en







La protagonista de Envidiosa, Griselda Siciliani, negó cualquier tipo de crisis con el actor Luciano Castro en el medio de fuertes acusaciones de infidelidad. "Nosotros seguimos juntos, estamos bien. Eso fue lo que dije y lo sostengo", le respondió a Paula Varela, quien leyó la respuesta este miércoles en Intrusos.

Sarah Borell, una mujer danesa de 28 años, relató en Puro Show cómo conoció al actor en Madrid, las conversaciones que mantuvieron, detalló la insistencia del argentino en verla y confirmó que se besaron en la calle. También comenzaron a circular en los programas de espectáculos los mensajes y los audios que intercambiaron ambos.

El argentino de 50 años no emitió ningún comentario al respecto, solamente publicó un video junto a Siciliani en Brasil, donde se los ve a los disfrutando de caminatas, risas, abrazos y playa, reafirmando más su amor. Quienes sí tienen mucho para decir son sus exs, Flor Vigna y Sabrina Rojas.

La pareja no niega la historia de Borell, pero el supuesto coqueteo del actor en España no parece afectar la estabilidad de su relación con la argentina. Ya sea por algún tipo de acuerdo entre ambos o por el perdón de Siciliani, el amor se mantiene intacto e inundan las redes sociales con él.

La opinión de Sabrina Rojas y Flor Vigna ante la acusación de infidelidad de Luciano Castro Rojas, expareja y madre de dos hijos, se metió de lleno en el debate y sorprendió con un análisis crudo y sin filtro en Sálvese Quien Pueda.