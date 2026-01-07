Masivas protestas en Estados Unidos después de que la policía migratoria asesinara a una mujer

Este miércoles, Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir un disparo en su rostro por parte de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Con el correr de las horas, cientos de manifestantes comenzaron a congregarse en diferentes ciudades del país para protestar contra las políticas migratorias.

Se registraron protestas en distintos puntos de Estados Unidos, después de que agentes del Servicio de Control Inmigración y Aduanas asesinaran a una mujer.

Después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos asesinara de un disparo en su rostro a Renee Nicole Good , una ciudadana norteamericana de 37 años que perdió el control de su camioneta cuando los agentes intentaron detenerla, en Minneapolis , se realizaron múltiples protestas en todo el país contra esta policía que hace meses cometió varios abusos en el uso de la fuerza , a partir de la persecución contra los extranjeros ordenada por el presidente Donald Trump.

Quién era la mujer asesinada por un agente de inmigración en Estados Unidos durante una protesta

Una de las primeras y más numerosas protestas se realizó en Minneapolis , en el estado de Minnesota, ya que fue el lugar donde sucedió el asesinato de la joven estadounidense en manos de los agentes del ICE . Esta ciudad tiene un triste antecedente de violencia policial, ya que fue la misma en las fuerzas de seguridad asfixiaron a George Floyd , en 2020, hasta su muerte.

Al cierre de esta edición, la manifestación en Minneapolis transcurrió de manera pacífica. Varias de las personas presentes llevaban carteles insultando al ICE y otros ondeaban banderas mexicanas, en señal de apoyo a los migrantes.

Las protestas por el asesinato de Good tuvieron su efecto contagio en la ciudad de Nueva York, donde al menos unas 400 personas se concentraron frente a las oficinas del ICE ubicadas en Manhattan.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en Estados Unidos, el republicano recrudeció su política antimigratoria con múltiples y violentas redadas, principalmente en aquellos estados gobernados por los demócratas . Incluso, el presidente intentó desplegar a la Guardia Civil para contener las protestas desarrolladas durante todo el año pasado contra los abusos del ICE. Sin embargo, la Justicia norteamericana se lo bloqueó constantemente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allenanalysis/status/2009076938888130578&partner=&hide_thread=false NOW: A massive march is surging through Manhattan demanding ICE OUT OF NEW YORK.



This is no longer isolated outrage, this is a national backlash in motion. pic.twitter.com/JUC3oAOWbT — Brian Allen (@allenanalysis) January 8, 2026

De todos modos, la sociedad norteamericana hace meses que convive con la violencia desatada por los agentes del ICE, quienes muchas veces detuvieron y golpearon a personas de manera salvaje, incluso a ciudadanos estadounidenses que eran sospechados de estar indocumentados. En varias oportunidades la policía migratoria asesinó personas durante sus redadas, como el último caso sucedido con Gold, quien fue baleada en su rostro este miércoles.

Por este motivo, las protestas contra los agentes del ICE tuvieron su repercusión en varios puntos del país. Una de ellas fue protagonizada por un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad de Dublin, ubicada en el estado de Ohio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ICEofTikTok/status/2008886587799572582&partner=&hide_thread=false High school students in Dublin, OH, stage a protest against immigration operations in the area.

TT: columbusdispatch pic.twitter.com/SrshAReDoA — ICE of TikTok (@ICEofTikTok) January 7, 2026

También se registraron protestas en Chicago, ubicado en el estado de Illinois. Esta ciudad fue una de las más sufrió tanto la política antimigratoria de Trump, como así también la violencia policial. En los últimos meses hubo diferentes tiroteos entre manifestantes y los agentes del ICE.

"Hoy, el Consejo Comunitario de Little Village, junto con miembros de la comunidad, líderes religiosos y aliados, se reúne en solidaridad y dolor para denunciar el asesinato de una mujer de 37 años en Minneapolis, una ciudadana estadounidense inocente, cuya vida fue arrebatada durante un enfrentamiento con agentes de ICE. Estamos indignados", aseguró el presidente comunitario del barrio Little Village, Baltazar Enriquez.

protesta ICE chicago Protesta en el barrio Little Village, ubicado en la ciudad de Chicago.

Quién era la mujer asesinada un agente de inmigración en Estados Unidos durante una protesta

Donna Granger, madre de la víctima, confirmó que la mujer fallecida por, al menos, un disparo en la cabeza durante una redada contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) era Renee Nicole Good. La ciudadana estadounidense de 37 años perdió la vida cuando un agente federal abrió fuego contra su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis.

Así como la madre, el entorno familiar de la víctima expresó un profundo dolor y desconcierto ante las versiones oficiales que la vinculan con actos violentos. “Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”, aseguró Granger en declaraciones que contrastan con la postura del Departamento de Seguridad Nacional.

Renee Nicole Good Daily Mail

Good era poeta y madre de tres hijos, y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023. Desde entonces vivía en Minneapolis con su pareja, cuyo nombre no se ha revelado, pero a quien se pudo oír en los vídeos registrados de del trágico suceso. "Esa es mi esposa, no sé qué hacer", se escuchó gritar a la pareja de Good, testigo del asesinato, mientras lloraba.

Respecto al momento del ataque, Granger sostuvo que su hija probablemente se sintió acorralada por el despliegue de los agentes federales. “Qué estúpido”, sentenció la mujer sobre la secuencia que derivó en los tres disparos efectuados por el oficial contra el coche de Renee.

Para su familia, el miedo ante la presencia de hombres armados pudo ser el detonante de las maniobras del vehículo. “Probablemente, estaba aterrorizada”, afirmó su madre al rechazar la idea de que su hija formara parte de algún movimiento de resistencia política.