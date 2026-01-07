Incendios forestales en Chubut: el fuego en El Bolsón fue contenido

Mientras en Chubut continúa la incertidumbre por los feroces incendios forestales que azotan la zona, se confirmó que las llamas de El Bolsón fueron contenidas. Asimismo, también se supo que fue intencional.
El operativo en la zona implicó la presencia de dotaciones de bomberos de Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Río Negro. Se comprobó que fue intencional y el fuego alcanzó a varias casas.
Mientras en Chubut continúa la incertidumbre por los feroces incendios forestales que azotan la zona, se confirmó que las llamas de El Bolsón fueron contenidas. Asimismo, también se supo que fue intencional.
En medio de las llamas debieron evacuar a 700 personas, ya que 10 casas fueron alcanzadas por el fuego y cuatro vehículos quedaron totalmente destruidos. Son alrededor de 230 efectivos implicados en los operativos, los cuales requerirán la presencia de bomberos de Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Río Negro.
Luciana Avilés, desde Chubut, habló con el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, quien muy enojado comentó: "No podemos relativizar un hecho de estas características. Estamos poniendo todo, recursos, esfuerzo de los contribuyentes y la vida de los brigadistas para que estos delincuentes, cobardes... solamente tengan una pena de 6 años de cárcel. Tienen que estar años para que estas medidas sean ejemplificadoras".
De los cinco incendios en la zona, que arrasaron casi 2000 hectáreas, se comprobó que los de El Choi y El Hoyo fueron intencionales. Solicitaron la evacuación de más de 3000 personas para liberar los caminos y así asegurar una mejor gestión de los operativos de emergencia.
Advirtieron que en Epuyén las evacuaciones fueron preventivas, tras las voraces llamas que consumieron gran parte de la zona el año pasado.
De acuerdo con la última información difundida por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, detallaron que se trabajó junto a Bomberos Voluntarios durante la noche para resguardar viviendas. Durante el día, el resto del personal del SPMF, trabajó en conjunto con múltiples instituciones municipales, provinciales y nacionales.
Indicaron que la distribución del personal dependerá del comportamiento del fuego durante la noche y el avance del mismo en los distintos sectores.
Personal de apoyo: Secretaría de Bosques, Municipalidad de El Hoyo, Municipalidad de Epuyén, Subs Prot Ciudadana Chubut, APSV, Delegación Forestal El Hoyo, Protección Civil Municipal de El Hoyo, Pesca Continental, Reg Pat del SNMF-AFE, Policía de la provincia y Gendarmería.