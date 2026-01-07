Incendios forestales en Chubut: el fuego en El Bolsón fue contenido El operativo en la zona implicó la presencia de dotaciones de bomberos de Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Río Negro. Se comprobó que fue intencional y el fuego alcanzó a varias casas. Por + Seguir en







Fuerte operativo para frenar las llamas.

Mientras en Chubut continúa la incertidumbre por los feroces incendios forestales que azotan la zona, se confirmó que las llamas de El Bolsón fueron contenidas. Asimismo, también se supo que fue intencional.

En medio de las llamas debieron evacuar a 700 personas, ya que 10 casas fueron alcanzadas por el fuego y cuatro vehículos quedaron totalmente destruidos. Son alrededor de 230 efectivos implicados en los operativos, los cuales requerirán la presencia de bomberos de Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Río Negro.

Luciana Avilés, desde Chubut, habló con el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, quien muy enojado comentó: "No podemos relativizar un hecho de estas características. Estamos poniendo todo, recursos, esfuerzo de los contribuyentes y la vida de los brigadistas para que estos delincuentes, cobardes... solamente tengan una pena de 6 años de cárcel. Tienen que estar años para que estas medidas sean ejemplificadoras".

el hoyo fuego El Hoyo continúa afectado por las fuertes llamas. De los cinco incendios en la zona, que arrasaron casi 2000 hectáreas, se comprobó que los de El Choi y El Hoyo fueron intencionales. Solicitaron la evacuación de más de 3000 personas para liberar los caminos y así asegurar una mejor gestión de los operativos de emergencia.

Advirtieron que en Epuyén las evacuaciones fueron preventivas, tras las voraces llamas que consumieron gran parte de la zona el año pasado.