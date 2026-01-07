Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza" Yanina Latorre aseguró que la conductora terminó el vínculo en Punta del Este luego de los rumores de infidelidad del empresario con la modelo Claudia Ciardone. + Seguir en







La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. Redes sociales

Wanda Nara decidió poner fin a su noviazgo con el empresario Martín Migueles hace una semana durante su estadía en Uruguay. La noticia trascendió este miércoles a través de Yanina Latorre, quien brindó precisiones sobre la ruptura en sus redes sociales y en su programa radial. Los testimonios de supuestos engaños con Claudia Ciardone resultaron determinantes para el quiebre definitivo de la pareja.

Wanda Nara Martín Migueles 2 Tal lo informó Yanina Latorre en sus historias de Instagram, la empresaria cortó la relación de raíz. “Lo dejó ella. No le cree nada”, escribió la panelista para confirmar la primicia. El detonante principal fue la exposición de los movimientos del empresario con la ex Gran Hermano, situación que afectó el clima de las vacaciones familiares en Punta del Este.

La conductora evitó el blanqueo inmediato del fin del vínculo para resguardar el bienestar de sus hijos en el medio de los días de descanso. Según el relato de Latorre, Migueles permanece en una postura de insistencia frente a la decisión de la hermana de Zaira Nara. “Ella lo dejó y él ahora está tipo cuál arrastrado, rogándole de volver”, detalló la periodista sobre el presente del hombre de negocios.

Migueles intentó convencer a Wanda de la falsedad de los rumores de infidelidad, aunque los argumentos no surtieron efecto. La conductora duda además de la procedencia de los ingresos y la actividad profesional de su ahora expareja. "Wanda está averiguando sobre la causa, la enojó mucho lo de Ciardone y no nos olvidemos del hijito que tiene y no conoce", escribió Latorre para resumir lo que sabe, hasta el momento, sobre la reacción de la conductora de Masterchef Celebrity.

Historias de Yanina Latorre Instagram: @yanilatorre La relación de seis meses, que parecía reflotar cuando Wanda publicó que tenía "24 cm de razones para estar más relajada", llega a su fin bajo un clima de sospechas y reproches entre ambos. Nara no ha emitido ningún comunicado, mientras, parece, que el empresario busca una reconciliación que, por el momento, parece imposible.

Así empezaron los rumores de la infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara Las versiones sobre la crisis entre ambos aparecieron hace unos días, también de la mano de la periodista de Yanina Latorre y la modelo y ex Gran Hermano Claudia Ciardone. La conductora había informado que el empresario había enviado mensajes a una exnovia para volver a verse y Ciardone lo confirmó al afirmar que Migueles le dijo "de tomar un café". "Le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cagadas", había relatado la modelo en América.

Varias mujeres del espectáculo mencionaron que el empresario las invitó un café, entre ellas, Ximena Capristo. "A mí Migueles me invitó a tomar un café, también", mencionó la panelista de Sálvese Quien Pueda. "Y te digo algo: Migueles se anda haciendo el 'banana' en el gimnasio del Chateau", sumó Majo Martino al aire.