Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

La cantante terminó su vínculo con el actor en 2024, quien luego blanqueó su relación con Griselda Siciliani. En el tema habla de un hombre que le fue infiel con una amiga.

Flor Vigna.

Flor Vigna.

Flor Vigna y Luciano Castro fueron pareja durante dos años y medio hasta que en 2024 se separaron y la bailarina describió ese proceso como "un recontra re infierno", situación a la que refiere en algunas de sus canciones. Ante las fuertes acusaciones de infidelidad, esta vez a Griselda Siciliani, la cantante publicó en Instagram un mensaje sin matices.

Castro fue involucrado con una joven española de 28 años
"Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor y en otros...", escribió sobre un fondo negro en sus historias y agregó un link a su video musical Te juro junto a Villano. La trama del tema es una pareja discutiendo sobre una infidelidad, donde ella lo acusa y él lo niega.

Historia Flor Vigna

"Tonta no soy, vi que borraste los mensajes hoy al mediodía / Y no pensé que fueras tan HDP y lo harías con mi amiga", canta Vigna y suma: " Prefiero que te vayas con ella / Con esa que le gusta romper las parejas / No sabe de respeto, es tramposa al igual que vos".

Al charlar con Martín Cirio sobre su separación, la actriz repitió varias veces que el actor "está re loco" y aclaró: "No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal". Meses después de la ruptura, cuando Castro y Sicialini hicieron pública su relación con una foto, la artista confirmó que el actor le había sido infiel con la protagonista de Envidiosa.

Embed - Flor Vigna & El Villano - TE JURO (Video Oficial)

Vigna subió esa historia a su cuenta de Instagram después de que Sarah Borrell, una mujer danesa de 28 años, contara en el programa Puro Show de El Trece cómo conoció al actor en Madrid, las conversaciones que mantuvieron, detallara la insistencia del argentino en verla y confirmara que se besaron en la calle. También comenzaron a circular en los programas de espectáculos los mensajes y los audios que intercambiaron ambos.

