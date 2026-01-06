Romina Gaetani se sometió a un examen clave tras denunciar a su expareja por violencia de género: de qué se trata La actriz mantuvo una entrevista con especialistas del Ministerio Público Fiscal para determinar su situación de vulnerabilidad actual. Los detalles del estudio que forma parte del expediente abierto contra Luis Cavanagh. + Seguir en







Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. Yahoo

Romina Gaetani asistió este martes al Centro de Asistencia a la Víctima para realizar un informe de riesgo en el marco de la denuncia contra su ex pareja, Luis Cavanagh. La fiscal María José Basiglio solicitó esta medida de carácter urgente para evaluar la seguridad de la actriz tras los episodios ocurridos en el Tortugas Country Club.

El encuentro consistió en una entrevista con psicólogas del organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. Este procedimiento busca detectar si la mujer identifica las conductas violentas a las que fue sometida durante la relación.

Fuentes especializadas explicaron a Infobae que no se trata de una pericia técnica tradicional. “Hay mujeres en las que el riesgo es altísimo, pero en su discurso no se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia género. Entonces, las profesionales evalúan esto: no hacen test ni nada por el estilo. Es una entrevista con determinadas preguntas para verificar”, detallaron sobre el proceso.

Romina Gaetani Las especialistas elevarán los resultados a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Género de Pilar en los próximos días. Cabe destacar que la actriz no solicitó medidas restrictivas contra el empresario cuando prestó su declaración inicial ante las autoridades. De todas formas, la Justicia ya acreditó lesiones físicas mediante los informes médicos del sanatorio de Pilar. Los profesionales de la salud constataron golpes en los brazos y la cadera de la artista la noche del 28 de diciembre.

Ignacio Trimarco, abogado de la víctima, brindó precisiones sobre el ataque en declaraciones a Lape Club Social, por la pantalla de América. El letrado confirmó que el conflicto surgió en medio de un intento de reconciliación de la pareja. “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física”, relató Trimarco sobre el inicio de la causa penal. El abogado concluyó que, si bien hubo otras formas de violencia previas, “nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.