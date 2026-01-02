2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

General Pirán: detuvieron a un hombre por violencia de género y atacó a la Policía

El agresor atacó a su pareja, amenazó a su hija y a los oficiales cuando llegaron al lugar de los hechos.

Por
El agresor fue detenido.

El agresor fue detenido.

Redes sociales

Un hombre de 32 años fue acusado de agredir a su pareja, amenazar a hija y atacar al personal policial al momento de llegar al lugar para detenerlo. El hecho ocurrió en General Pirán, en provincia de Buenos Aires y se inició una investigación.

Sebastián Sosa se expresó luego del sobreseimiento en la causa por abuso sexual. 
Te puede interesar:

Sebastián Sosa rompió el silencio tras su sobreseimiento por abuso sexual: "Siento alivio"

Las autoridades se enteraron al recibir un llamado al 911 de parte de un vecino que alertó sobre una pelea. En la intersección de Falucho y 25 de Mayo encontraron a un hombre alterado que intentó golpear a los efectivos con puños y patadas cuando lo redujeron.

La situación se resolvió sin heridos graves, pero la mujer agredida, de 32 años, y su hija de 16, fueron trasladadas a la sala de salud local para poder realizarle una evaluación médica por la violencia.

No trascendió la identidad del agresor, pero se dio a conocer que fue derivado a la dependencia policial tras quedar detenido en el lugar. Una vez allí, le labraron un acta y dieron intervención a la fiscal de Flagrancia, Marina Banqueiro, quien dispuso la notificación de causa por resistencia a la autoridad y amenazas.

La causa está siendo investigada, mientras que el agresor podrá declarar en las próximas horas. Serán fundamentales las cámaras de seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El abogado de Romina Gaetani detalló cómo la agredió su exnovio y aseguró que está "en shock"

Para la Justicia Sebastián Sosa, Florentín, Cufréy Osorio, no cometieron algún delito

Los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual contra una joven tucumana fueron absueltos

Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Gaetani permanece bajo observación médica en Pilar.

Romina Gaetani fue hospitalizada tras denunciar un episodio de violencia de género

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

El punto central para los conductores mayores de 65 años es la aprobación del Certificado de Aptitud Psicofísica.

Por qué los mayores de 65 años pueden complicar la renovación de la licencia de conducir si no cumplen este requisito

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

Yanina Latorre dejará de estar en LAM.

Ángel de Brito contó toda la verdad de la salida de Yanina Latorre de LAM

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

últimas noticias

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

Hace 11 minutos
Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Trump y Clooney

Hace 22 minutos
El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

Hace 44 minutos
Cancillería argentina emitió un comunicado por la situación de Irán. 

Cancillería recomendó no viajar a Irán debido a las fuertes protestas sociales

Hace 1 hora
Ernesto Cherquis Bialo se recupera luego de la operación. 

Cherquis Bialo, su salud, su recuperación y un pálpito para la Selección: "La veo finalista en el Mundial"

Hace 1 hora