General Pirán: detuvieron a un hombre por violencia de género y atacó a la Policía El agresor atacó a su pareja, amenazó a su hija y a los oficiales cuando llegaron al lugar de los hechos.







El agresor fue detenido. Redes sociales

Un hombre de 32 años fue acusado de agredir a su pareja, amenazar a hija y atacar al personal policial al momento de llegar al lugar para detenerlo. El hecho ocurrió en General Pirán, en provincia de Buenos Aires y se inició una investigación.

Las autoridades se enteraron al recibir un llamado al 911 de parte de un vecino que alertó sobre una pelea. En la intersección de Falucho y 25 de Mayo encontraron a un hombre alterado que intentó golpear a los efectivos con puños y patadas cuando lo redujeron.

La situación se resolvió sin heridos graves, pero la mujer agredida, de 32 años, y su hija de 16, fueron trasladadas a la sala de salud local para poder realizarle una evaluación médica por la violencia.

No trascendió la identidad del agresor, pero se dio a conocer que fue derivado a la dependencia policial tras quedar detenido en el lugar. Una vez allí, le labraron un acta y dieron intervención a la fiscal de Flagrancia, Marina Banqueiro, quien dispuso la notificación de causa por resistencia a la autoridad y amenazas.