Quini 6: resultados del sorteo 3.337 del miércoles 7 de enero de 2026

Un nuevo sorteo del Quini 6 terminó con un nuevo millonario: el afortunado acertó los seis números en la modalidad de La Segunda.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 7 de enero de 2026.

El sorteo 3337 del Quini 6 de este miércoles 7 de enero dejó un nuevo millonario en Argentina, quien acertó todos los números de la modalidad “La Segunda” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

El jugador apostó la boleta en la agencia N° 002455-000, ubicada en la calle Suipacha 1023, en el barrio porteño de Retiro. Se hizo acreedor de más de $ 1.804 millones.

Números ganadores: 04 - 09 - 27 - 29 - 39 - 40

4 aciertos: 1.190 ganadores. Premio: $8.642

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 7 de enero de 2026

Números ganadores: 11 - 17 - 20 - 26 - 29 - 32

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $1.804.766.386

5 aciertos: 145 ganadores. Premio: $236.429

4 aciertos: 3.226 ganadores Premio: $3.188

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 7 de enero de 2026

Números ganadores: 05 - 13 - 16 - 32 - 35 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $3.386.931.424

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 7 de enero de 2026

Números ganadores: 07 - 12 - 19 - 30 - 33 - 36

5 aciertos: 34 ganadores. Premio: $9.043.974

Pozo extra: resultado del miércoles 7 de enero de 2026

Números ganadores: 04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 16 - 17 - 20 - 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 39 - 40

6 aciertos: 993 ganadores. Premio $156.092

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.338 del Quini 6 se realizará el domingo 11 de enero a las 21.15. Pozo estimado: $10.100.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.