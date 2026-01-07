Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara Mientras las redes sociales y los programas de espectáculos siguen de cerca cada pista, crece la expectativa por conocer más detalles sobre este posible romance. + Seguir en







Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Punta del Este volvió a ser escenario de versiones y especulaciones típicas del verano, con Zaira Nara como protagonista inesperada.

Una foto de la modelo junto a un joven extranjero desató los rumores sobre un posible nuevo romance. El hombre señalado es Robert Strom, heredero de una familia con enorme peso económico y social.

En medios y redes se habló de una fortuna multimillonaria, con decenas de shoppings en Francia y España y ventas recientes por cifras gigantescas.

Zaira Nara, sin embargo, negó que hubiera algo para contar y dijo no estar al tanto de lo que se estaba diciendo. La vida privada de las figuras del espectáculo suele generar tanta curiosidad como sus propios proyectos profesionales, y en ese universo Zaira Nara vuelve a estar en el centro de la escena. En los últimos días, comenzaron a circular versiones sobre un posible nuevo romance que despertó el interés de seguidores y medios, no solo por quién sería el protagonista, sino también por el perfil bajo y la rutina particular que lo rodea.

Lejos de los flashes permanentes y del ritmo típico del mundo del entretenimiento, el hombre que aparece vinculado a la modelo y conductora tendría una cotidianeidad marcada por hábitos simples y actividades que contrastan con el glamour habitual de este tipo de historias. Esa combinación entre discreción, misterio y una vida ordenada es lo que más llama la atención y alimenta las especulaciones sobre el vínculo.

Así sería la misteriosa vida del novio de Zaira Nara Zaira Nara y Robert Strom El verano en Punta del Este volvió a convertirse en un imán para rumores y escenas que rápidamente se transforman en noticia. Esta vez, quien quedó en el centro de la atención fue Zaira Nara, luego de que una imagen suya junto a un joven extranjero empezara a circular con fuerza y despertara todo tipo de especulaciones sobre su presente sentimental. Lo que parecía una simple escapada con amigos terminó alimentando versiones y comentarios en el mundo del espectáculo y de la alta sociedad.

El nombre que comenzó a repetirse es el de Robert Strom, un heredero con historia familiar ligada a grandes fortunas europeas, títulos y vínculos con el polo. Es nieto de Robert Zellinger de Balkany, un influyente empresario y aristócrata, creador de la organización de polo Sainte Mesme y responsable de un importante entramado de centros comerciales en Francia y España. En distintos programas y redes sociales se habló de un patrimonio gigantesco: algunos mencionaron decenas de shoppings y ventas millonarias recientes que dimensionan el poder económico de la familia.

Las conexiones sociales no se agotan allí. La hermana mayor de Robert, Isabelle Strom, está casada con Clemente Zavaleta, hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro, lo que entrelaza todavía más los mundos del espectáculo, la alta sociedad y el deporte. Strom, además de heredar una fortuna tras la muerte de su abuelo en 2021, es conocido en el ambiente del polo, donde juega con un hándicap destacado, y algunos incluso lo mencionan como “caballero”, aunque ese título nunca fue aclarado formalmente.

La versión del romance se potenció cuando fue confirmada por periodistas de espectáculos en televisión, pero Zaira eligió no convalidar nada. En una nota concedida en Uruguay, negó que hubiera algo para contar y aseguró que ni siquiera estaba al tanto de todo lo que se había dicho. Así, la historia quedó envuelta en un clima de misterio: para algunos, podría tratarse del inicio de una nueva etapa en la vida de la modelo; para otros, apenas un episodio más de un verano lleno de rumores en Punta del Este.