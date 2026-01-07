Reforma laboral: Santilli sale a buscar votos en las provincias y Bullrich prepara el debate de febrero Con el Congreso en receso y el tratamiento postergado para el 10 de febrero, el oficialismo activó una doble estrategia para destrabar la reforma laboral. Mientras Diego Santilli inició una gira por las provincias para sumar apoyos entre los gobernadores, Patricia Bullrich prepara una ronda de negociaciones en el Senado para ajustar el texto y alcanzar los votos necesarios. Por Constanza Viñas + Seguir en







La intención del Gobierno es que el proyecto se traste en el Senado el 10 de febrero.

Mientras el calendario legislativo sigue en pausa por el receso de verano, el Gobierno empezó a mover fichas para destrabar uno de los debates más sensibles de su agenda: la reforma laboral. Con el tratamiento postergado para febrero, Patricia Bullrich y Diego Santilli activaron una estrategia en paralelo para reconstruir consensos con los gobernadores y llegar al recinto con los acuerdos lo más cerrados posible.

Santilli dio este miércoles el primer paso de una gira nacional que se extenderá durante enero y que lo llevará por al menos diez provincias. El puntapié inicial fue en Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, en un gesto que apunta a retomar el diálogo político con los mandatarios provinciales. La visita estuvo atravesada además por la situación que vive la provincia a raíz de los incendios forestales: parte de la agenda estuvo enfocada en ese tema y ambos recorrieron las zonas afectadas en las localidades de Epuyén y El Hoyo. En redes sociales, compartieron imágenes conjuntas y difundieron información vinculada exclusivamente a la emergencia.

El objetivo de fondo es claro: garantizar los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Senado. En un primer momento, el oficialismo había planteado avanzar con el proyecto durante el período de sesiones extraordinarias que finalizó el 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, pocos días antes de que venciera ese plazo, Bullrich anunció que el debate se postergaría para el 10 de febrero, en una señal de que los números todavía no estaban asegurados.

El dictamen de la reforma ya está firmado, pero desde el propio oficialismo admiten que el texto no está cerrado. La jefa del bloque oficialista en el Senado —que además preside la Comisión de Trabajo mientras dure la discusión— reconoció que se escucharán propuestas para introducir cambios y acercar posiciones, en un intento por ampliar la base de apoyos.

Según definieron en el bloque, a partir de mediados de enero comenzará una serie de encuentros para revisar el articulado y lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción al proyecto. Bullrich necesita reunir al menos 37 adhesiones para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, un desafío que obliga a aceitar la relación con los gobernadores aliados y dialoguistas. La intención es llegar a la fecha prometida del 10 de febrero con los acuerdos prácticamente cerrados.