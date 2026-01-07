7 de enero de 2026 Inicio
Detuvieron en Córdoba al peligroso delincuente que intentó abusar de una joven en una mueblería en Rosario

Se trata de Josué Alexis Urquia, de 32 años, quien tenía pedido de captura por la agresión a una empleada en Rosario que se viralizó rápidamente. La Fiscalía Regional 2 de esa ciudad confirmó que el delincuente estaba preso en una comisaría cordobesa por un robo.

El delincuente protagonizó un intento de abuso sexual en Rosario que se viralizó rápidamente.

El delincuente protagonizó un intento de abuso sexual en Rosario que se viralizó rápidamente.

El peligroso delincuente que era intensamente buscado tras ser filmado, el pasado 30 de diciembre en San Nicolás, Rosario, en un intento de robo y ataque sexual a una empleada de un local de venta de muebles, fue detenido en Córdoba durante un robo, según confirmó la Justicia santafesina.

Te puede interesar:

Se trata de Josué Alexis Urquia, de 32 años, quien tenía pedido de captura activo luego de viralizarse el brutal ataque a una joven en local del Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, a quien le robó su celular tras intentar abusar de ella. Su rostro había sido exhibido por el fiscal rosarino Ramiro González Raggio, quien había pedido colaboración para poder capturarlo, ya que es considerado un ladrón peligroso.

A partir de tareas de la Policía de Investigaciones, exhortos y allanamientos en Córdoba, la Fiscalía Regional 2 de Rosario confirmó que el delincuente había sido aprehendido en la ciudad de Córdoba, el 1° de enero, dos días después del brutal episodio, y por el mismo delito, que ya fue imputado por el ayudante fiscal Lucas Carranza Bertarelli. Ahora se gestionan los trámites para su traslado y la audiencia imputativa en Rosario.

“Luego de tareas investigativas libradas por el fiscal interviniente, Ramiro González Raggio, llevadas adelante por personal de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe, con solicitud de exhorto y allanamientos en la provincia de Córdoba, sumado a gran cantidad de información acercada a Fiscalía luego del pedido de colaboración pública realizado el 6 de enero, se corroboró que el sindicado se encuentra detenido por un hecho de robo ocurrido el 1/1/26 en dicha jurisdicción”, informó el Ministerio Público de la Acusación.

“Ahora me siento un poco mejor, estoy más tranquila. Estoy muy acompañada por mi familia y mis amigas. Me deja más tranquila que ya sepan quién es y que sepan dónde está, pero hasta que no lo agarren no llegará la tranquilidad total. Me reconfortaría un poco más porque la verdad es que es un peligro”, expresó Luz, la víctima, en declaraciones a El Tres.

Mirá cómo fue el intento de robo y abuso sexual en Rosario

