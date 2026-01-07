7 de enero de 2026 Inicio
Faenaron un guanaco en el Nahuel Huapi y deberán pagar $6 millones para evitar ser condenados

Tres hombres se beneficiaron de la suspensión de juicio a prueba. Además de abonar $2 millones cada uno, tendrán que realizar el curso de concientización sobre caza ilegal de fauna para evitar la condena y los antecedentes penales.

El delito se cometió el pasado 8 de octubre pasado.

Tres hombres se beneficiaron de la suspensión de juicio a prueba y deberán abonar $6 millones, entre otras condiciones, por haber matado y faenado a un guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el juez de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó el acuerdo que que detiene temporalmente el proceso hacia un juicio oral, permite evitar una condena y antecedentes penales si cumplen con las reglas de conducta fijadas.

Los tres señalados fueron imputados por el delito de caza furtiva de fauna silvestre, por dispararle y faenar al ejemplar dentro del ambiente natural, por lo que se comprometieron a donar, cada uno, la suma de $2 millones.

El dinero será abonado en tres cuotas consecutivas a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas-, que coopera con el Refugio Aluminé, en la provincia de Neuquén.

No obstante, deberán realizar el curso de concientización sobre caza ilegal de fauna que lleva como enfoque zoología y es dictado por el Instituto Edutin Academy, con una duración de seis meses y certificación final.

Asimismo, se estableció la inhabilitación especial voluntaria por el término de un año para la adquisición y uso de cualquier tipo de armas de fuego, como así también la entrega de los correspondientes permisos de caza.

Una vez concluído el periodo anual y según el cumplimiento de los acuerdos, el magistrado tendrá la resolución sobre el posible sobreseimiento y la extinción de la acción penal. Los acusados deberán abonar la primera cuota para que les sea devuelta una camioneta que fue secuestrada en el lugar de los hechos.

El delito se cometió el pasado 8 de octubre cuando un comisario retirado de la Policía de Neuquén denunció haber visto una camioneta con varias personas que faenaban ejemplares de guanaco. Los efectivos se acercaron a la Ruta Provincial N°63 y detectaron que, en la camioneta, se encontraban tres personas y restos recientes del animal protegido por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales.

En el lugar se incautaron cortes de carne fresca de guanaco dentro de sus mochilas y en la caja del vehículo, así como dos lomos, dos paletas con cuero, cuchillos y una vaina servida calibre 223, aunque el arma no fue encontrada ya que se la habría llevado una cuarta persona que se dio a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Uno de los imputados se presentó y entregó voluntariamente el rifle utilizado para cazar al ejemplar, el pasado 2 de diciembre, junto a la documentación del arma y las correspondientes credenciales.

