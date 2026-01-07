IR A
Romina Gaetani detalló que Luis Cavanagh fue "desintegrando" su autoestima: "Me volvió chiquita"

La actriz detalló cómo se siente tras denunciar a su expareja y someterse a un informe de riesgo como parte de la investigación por violencia de género.

Romina Gaetani denunció a su expareja Luis Cavanagh por "lesiones leves" que la dejaron internada y este miércoles la actriz María Fernanda Callejón leyó en La Mañana con Moria por El Trece un mensaje que le envió su colega detallando cómo se sentía tras la denuncia y el informe de riesgo al que asistió este martes.

Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. 
"Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima", se lamentó Gaetani en el texto y describió que los "hechos de violencia" comenzaron "verbales". "Hasta que me redujo y me volvió chiquita", concluyó.

La actriz repasó: "Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba. Manipulaciones. Hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica".

Fernanda explicó que Romina primero había rechazado pedir una perimetral y el botón de pánico, pero terminó solicitándolos. En relación al compromiso en Ciudad Cultural Konex al que Gaetani asistió este lunes, la actriz de Viudas Negras aclaró: "Que se atraviese una situación de violencia de género no significa que el mundo se detenga. Vos seguís siendo la misma mujer, tenés que salir a trabajar, cumplir con lo que ya estaba pautado".

Luis Cavanagh negó el episodio de violencia de género

En un audio que se filtró este martes, el empresario aseguró que la denuncia es falsa y que fue ella quien trató de golpearlo con una silla. “Un bajón... Le corté y se fue. Después le quedaron unas cosas en la puerta, volvió, yo cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta diciendo que le faltaba no sé qué cosa”, se lo escucha decir.

En el mismo, que fue publicado por LAM (América TV), detalló que le abrió, pero “me quiso pegar con una silla y después con otra, por suerte está todo grabado”: “La saqué, volví a cerrar y me fui a encerrar en mi cuarto con llave. Ella entró, rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que era de ella y que yo le había regalado. Ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado... Un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”.

“Esto fue por la policía o el hospital, que lo tiraron a los programas y ella por ahora no dijo nada. Después, si habla y dice algo, muestro los videos y listo. Se ve que yo le digo ‘pará, Romina, pará’, y me quiere pegar con la silla, me dice ‘te voy a pegar’. En eso me quedo tranquilo, pero bueno, me voy a comer un pi... de aquellos”, añadió en el mensaje.

