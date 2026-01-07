7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de enero

El oficial opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación tras el estreno de las bandas actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la compra de reservas de parte del Central.

Por
El dólar oficial y un comienzo de año sin sobresaltos.

El dólar oficial y un comienzo de año sin sobresaltos.

Pexels
El dólar oficial y un inicio de año calmo.
Te puede interesar:

El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, pasará a ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial cerró 2025 con un alza de $427,50.

El dólar oficial cerró 2025 con un alza de $427,50.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.467,50 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.937.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.533,70 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.498,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se ubica en $1.490 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central volvió a comprar reservas después de nueve meses

Economía lanzó una licitación Dólar Linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

Economía lanzó una licitación dólar linked para facilitar el roll over y reducir la incertidumbre económica

El dólar oficial arrancó el año al alza.

El dólar cerró con una leve suba en el segundo día de las nuevas bandas cambiarias

El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

La entidad monetaria no compró dólares en el debut del nuevo esquema monetario.

El Banco Central no acumuló reservas en el estreno del nuevo régimen cambiario

Las bandas cambiarias pasaron a actualizarse por inflación.

Arranque caliente del nuevo esquema de bandas cambiarias: el dólar oficial saltó $20 y en Banco Nación rozó los $1.500

Rating Cero

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

últimas noticias

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Hace 42 minutos
El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

Hace 48 minutos
Yulia Burtseva tenía 38 años. 

Murió una influencer tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos

Hace 57 minutos
El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

Hace 1 hora
Delcy Rodríguez y sus primeros cambios como presidenta encargada.

Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar de Venezuela

Hace 1 hora