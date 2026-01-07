Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de enero

El oficial opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación tras el estreno de las bandas actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la compra de reservas de parte del Central.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar reservas este martes , por segunda jornada consecutiva, luego de cortar racha de más de nueve meses sin adquisiciones el lunes: adquirió u$s83 millones .

La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo , pasará a ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial cerró 2025 con un alza de $427,50. Stock

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.467,50 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.937.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.533,70 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.498,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se ubica en $1.490 para la venta.