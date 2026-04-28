28 de abril de 2026 Inicio
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Tiroteo en Laferrere: custodios frustraron un asalto a una joyería y un jubilado resultó herido

El intento de asalto terminó en un tiroteo entre custodios y delincuentes encapuchados. En medio del enfrentamiento, un hombre que salía de hacer un trámite en PAMI fue alcanzado por una bala en una pierna.

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Una ﻿balacera frente a una joyería dejó heridos y detenidos en Laferrere. 

Una ﻿balacera frente a una joyería dejó heridos y detenidos en Laferrere. 

Una banda de delincuentes encapuchados intentó asaltar una joyería en Laferrere, pero los custodios lograron frustrar el ataque. El enfrentamiento derivó en un tiroteo y, como consecuencia, un jubilado que salía de un trámite en PAMI recibió un disparo en una pierna.

Tomás Orihuela tenía 19 años.
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El episodio tuvo lugar en la calle Luro al 5900 del partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires a horas del mediodía. Según informaron fuentes policiales, los miembros de la banda eran seis, estaban encapuchados y descendieron de distintos moto vehículos y se dirigieron en dirección a la joyería. Pero no se esperaron a que el custodio que estaba en la puerta del local reaccionara de forma rápida y se enfrentara a todos los delincuentes.

En ese momento comenzó un intenso tiroteo entre el custodio y los asaltantes, al que se sumó otro guardia de un banco cercano. Durante la balacera, el empleado de seguridad de la joyería recibió un culatazo, pero logró herir a varios delincuentes que fueron trasladados al hospital tras la llegada de la policía. El resto de la banda fue detenido.

Tiroteo en joyería de La Matanza

Un hombre de 86 años que salía de realizar un trámite en PAMI tuvo la mala suerte de quedar atrapado en medio del tiroteo y recibió un disparo en una de sus piernas. Fue asistido por personal médico y derivado a un centro de salud. Por otra parte, los custodios lograron repeler el ataque sin sufrir heridas y, pese al violento enfrentamiento, los delincuentes no consiguieron concretar el robo y terminaron detenidos.

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