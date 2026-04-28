Tiroteo en Laferrere: custodios frustraron un asalto a una joyería y un jubilado resultó herido El intento de asalto terminó en un tiroteo entre custodios y delincuentes encapuchados. En medio del enfrentamiento, un hombre que salía de hacer un trámite en PAMI fue alcanzado por una bala en una pierna. Por + Seguir en







Una ﻿balacera frente a una joyería dejó heridos y detenidos en Laferrere.

Una banda de delincuentes encapuchados intentó asaltar una joyería en Laferrere, pero los custodios lograron frustrar el ataque. El enfrentamiento derivó en un tiroteo y, como consecuencia, un jubilado que salía de un trámite en PAMI recibió un disparo en una pierna.

El episodio tuvo lugar en la calle Luro al 5900 del partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires a horas del mediodía. Según informaron fuentes policiales, los miembros de la banda eran seis, estaban encapuchados y descendieron de distintos moto vehículos y se dirigieron en dirección a la joyería. Pero no se esperaron a que el custodio que estaba en la puerta del local reaccionara de forma rápida y se enfrentara a todos los delincuentes.

En ese momento comenzó un intenso tiroteo entre el custodio y los asaltantes, al que se sumó otro guardia de un banco cercano. Durante la balacera, el empleado de seguridad de la joyería recibió un culatazo, pero logró herir a varios delincuentes que fueron trasladados al hospital tras la llegada de la policía. El resto de la banda fue detenido.

Tiroteo en joyería de La Matanza