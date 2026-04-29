"Los corruptos son ustedes", el furioso cruce de Javier Milei con los periodistas en el Congreso

El Presidente brindó una dura respuesta mientras ingresaba al recinto y fue consultado por la permanencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en medio de la serie de denuncias en su contra.

Mientras Javier Milei ingresaba al Congreso con el objetivo de defender la gestión del Gobierno en la voz de Manuel Adorni, tuvo tiempo de protagonizar un fuerte cruce con los periodistas presentes.

El cruce se produjo precisamente en el ingreso del Presidente y su comitiva al recinto. Los periodistas que estaban detrás del cerco que se había armado por seguridad preguntaban por el hecho de sostener a Manuel Adorni en el cargo en medio de la serie de denuncias.

Si bien en un principio parecía que Milei no iba a responder las preguntas, el mandatario continuó su camino y ya prácticamente quedando fuera de la vista, finalmente sí contestó. Como los periodistas habían hablado de corrupción (por Adorni), el Presidente reutilizó el término y retrucó: "Los corruptos son ustedes".

De esta manera, el Presidente ratifica su enfrentamiento con la prensa, postura que mantiene desde prácticamente su asunción. El conflicto recrudeció hace apenas algunos días, cuando se conoció la noticia de que el Gobierno suspendió la acreditación de más de 60 periodistas que cubren habitualmente la Casa Rosada por un presunto caso de espionaje dentro del edificio gubernamental. La decisión generó fuertes críticas contra la administración libertaria y advierten que atenta contra la libertad de expresión.

La medida se conoció durante la semana pasada cuando una periodista de Radio 10 intentó ingresar esta mañana a Balcarce 50 y se le impidió el acceso sin mayores explicaciones. Minutos después, comenzó a circular entre los acreditados un mensaje que encendió la alarma en el ámbito periodístico.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, informó el periodista Ignacio Girón en su cuenta de X. “Nadie puede entrar por tiempo indefinido. Orden directa del presidente”, agregó.

Según informaron a C5N, la determinación se tomó tras la difusión de un informe televisivo emitido por la señal TN, en el que se mostraban imágenes de los pasillos internos de la Casa Rosada. Si bien no se reveló información sensible, la filmación violaría las normas vigentes. “No se mostró nada secreto y se había pedido autorización. Sin embargo, la declaración jurada que firman los periodistas establece que no se puede grabar en los pasillos”, explicaron periodistas acreditados en Casa Rosada.

El respaldo de Javier Milei: acompaña a Manuel Adorni junto al resto del Gabinete en el Congreso

Por primera vez, un presidente acompaña a su jefe de Gabinete en su presentación de informe de gestión en el Congreso: Javier Milei está presente este miércoles en la Cámara de Diputados para apoyar a Manuel Adorni, quien expone en medio de denuncias e investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito.

En los palcos también se encuentran los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Diego Santilli y Sandra Pettovello, además de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete optó por presentarse en Diputados, pese a que podría haber enviado el informe por escrito o incluso exponer en el Senado, como marcaba la lógica de alternancia. La elección de la Cámara baja no pasó desapercibida en el tablero político, en medio de tensiones internas y equilibrios de poder dentro del oficialismo.

Adorni llega al recinto con un perfil bajo y alejado de las cámaras, después de lo que fue su fallida última conferencia de prensa. El funcionario afronta varias investigaciones judiciales en su contra por omisiones en sus declaraciones juradas o viajes al exterior en condiciones poco claras.

En ese contexto, el oficialismo buscará mostrar cohesión en una jornada que, más que un trámite institucional, se perfila como una demostración de fuerza política. La contracara la ofrece la oposición, que intentará capitalizar el momento y exponer fisuras en la gestión.

Informe de gestión: todas las preguntas de los diputados y las respuesta de Manuel Adorni