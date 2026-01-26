26 de enero de 2026 Inicio
Accidente de Bastian: los conductores de los dos vehículos que chocaron habían tomado alcohol

La pericia toxicológica se realizó este lunes sobre muestras recolectadas luego del impacto que dejó al niño en el hospital. Su padre dio negativo.

La camioneta Amarok y el vehículo UTV luego del choque que terminó con Bastian en el hospital.

La camioneta Amarok y el vehículo UTV luego del choque que terminó con Bastian en el hospital.

Noami Quirós, quien conducía el UTV en el que viajaba Bastian, y Manuel Molinari, quien estaba al frente de la camioneta Amarok, dieron positivo en alcohol en sangre de acuerdo a la pericia toxicológica realizada este lunes sobre muestras tomadas el día del choque. El padre de Bastian, Maximiliano Jeréz, dio negativo.

La joven de 24 años tenía una graduación mayor a la del empresario que aparece en la causa como el principal imputado, según informaron fuentes del caso a Infobae. Jeréz también figura como imputado, se encontraba en el asiento trasero del UTV al momento del impacto en La Frontera de Pinamar.

El parte médico de Bastian tras la sexta operación

Según el parte médico difundido después de la operación de este sábado, la intervención quirúrgica fue exitosa. La última semana habían descubierto en una resonancia magnética que Bastian sufrió lesiones graves en el cerebro y la cervical.

"Se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomía", indicaron desde el centro de salud y agregaron: "El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva".

El equipo médico había decidido mantener al menor con inmovilización cervical y con asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía. Se encuentra bajo el cuidado de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

