Diputados de La Libertad Avanza denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito

En el marco del escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito , diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentaron una denuncia penal contra la legisladora Marcela Pagano , que integraba el bloque y ahora es parte del monobloque Coherencia. La acusan del mismo delito que al exvocero presidencial, además de omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta .

"A lo largo de dos años nos fuimos dando cuenta de que algo andaba mal con la diputada Pagano. De hecho, ya es sospechoso que un diputado exprese abiertamente el apoyo por una idea política, por un plan de gobierno y por un presidente y al mes ya se dé vuelta. Es muy raro. Una de dos: o sos un tarado como Lourdes Arrieta, por ejemplo, que no se entiende qué es lo que le pasa, o algo te hizo cambiar de idea", expresó Lemoine este miércoles en diálogo con El Observador.

"¿Qué te hace cambiar de idea? Quizás aquello que te lleva a vivir a La Isla, ¿no? Pasar de un departamento en una casita en Tres de Febrero o un departamentito en Palermo, a una mansión en La Isla, a tener autos de alta gama, irte de vacaciones a Punta del Este y tener dos mucamas. Eso es sospechoso", planteó la legisladora, quien mantuvo varios enfrentamientos con Pagano.

"Por ejemplo, cuando uno dice, 'Y, pero la esposa de Adorni tiene una casa en un country', sí, la estaban refaccionando y la tenían. Y de hecho, estaba declarada porque era de la mujer de Adorni. Uno debe declarar su declarar a su cónyuge y conviviente. Bueno, la diputada Pagano no lo hizo. Y no entendemos tampoco por qué negó su relación incluso desde el principio de su mandato cuando ya estaba en pareja. No sabemos desde cuándo, si es uno, dos, tres años, no sabemos. Entonces, estas preguntas nos las tenemos que hacer porque la vara quedó muy alta con lo de Adorni, y así tiene que seguir", concluyó.