Cayó la falsa médica: la policía detuvo a la profesora de plástica que atendía con título trucho Lidia Mabel Ojeda, la "Rímolo chaqueña", fue arrestada en el partido de Tres de Febrero tras detectarse irregularidades en hospitales de la provincia del Chaco. La Justicia investiga el uso de credenciales falsas y el ejercicio ilegal de la medicina. Por + Seguir en







La "Rímolo chaqueña" no era doctora y nunca pasó por la facultad de medicina.

Lidia Mabel Ojeda, apodada la "Rímolo chaqueña", fue detenida en el partido de Tres de Febrero tras detectarse irregularidades en hospitales de la provincia del Chaco. La mujer de 43 años nunca cursó estudios de medicina y en realidad era docente de plástica. La Justicia investiga el uso de credenciales falsas y el ejercicio ilegal de la profesión.

El Ministerio de Salud del Chaco detectó irregularidades y la Fiscalía de Investigación Penal N°3 inició una pesquisa sobre los títulos falsos presentados por la mujer de 43 años para ejercer como médica en distintos hospitales. A partir de esas pruebas, la Justicia ordenó su captura nacional e internacional. La última vez que fue vista, Ojeda abordaba un colectivo en la Terminal de Sáenz Peña con destino a Buenos Aires, el 15 de abril.

Finalmente este lunes, Lidia Mabel Ojeda fue capturada en la calle Roberto Lage 888, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña en el partido de Tres de Febrero, tras un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones del Chaco y efectivos bonaerenses. La docente de plástica enfrenta cargos por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos, luego de comprobarse que atendió durante meses en hospitales públicos utilizando documentación falsa.

Lidia mabel Ojeda

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando Lidia Mabel Ojeda de 43 años comenzó a figurar en los listados oficiales de guardia de hospitales chaqueños. Sin haber pasado jamás por una facultad de medicina, logró presentarse como profesional de la salud utilizando la matrícula de un médico verdadero.

Durante meses atendió pacientes, recetó fármacos y hasta firmó certificados de defunción. La trama se prolongó hasta abril de 2026, cuando las irregularidades salieron a la luz y la Justicia inició una investigación que terminó con su captura en Buenos Aires. La docente de plástica quedó bajo custodia policial y será trasladada en las próximas horas para comparecer ante la Fiscalía de Investigación Penal N°3 del Chaco, responsable de la causa. Allí deberá brindar declaración sobre las maniobras que le permitieron ejercer como médica en hospitales públicos utilizando credenciales falsas, mientras la Justicia avanza en el proceso por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la profesión.