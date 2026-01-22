22 de enero de 2026 Inicio
Declaró la joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian en Pinamar

Se trata de la novia del empresario Manuel Molinari que manejaba la camioneta en la que ella iba de acompañante al momento del impacto. El menor aún sigue internado con asistencia respiratoria.

Así quedaron los vehículos  UTV y Amarok tras el choque en el resultó herido de gravedad el menor Bastian Jerez

La novia del empresario Manuel Molinari, Brisa, declaró en el marco de la causa por el accidente en el resultó herido de gravedad Bastian Jerez. Su pareja está imputado en la causa que investiga la justicia de Pinamar por el choque contra la UTV, donde iba el menor, en la zona conocida como "La Frontera". La joven de 23 años iba en el asiento del acompañante al momento del choque.

Fue filmado teniendo sexo en su oficina, lo echaron y demandó a su empleador por u$s230 mil

Según reveló Infobae, la novia declaró que el día del fatal choque cerca de las 19:50, ambos intentaban salir del sector de médanos por un camino complicado, por lo que circulaban lentamente “ya que su novio tenía miedo de encajarse”. Según su testimonio, fue en ese momento que “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y colisionan con la parte delantera de la camioneta Amarok.

Asimismo, la joven agregó que su novio frenó la camioneta en "un acto reflejo" al advertir el vehículo UTV acercándose de frente y aclaró que la colisión “sucedió muy rápido”. También precisó que al volante de la todo terreno iba “una chica de pelo negro”, con una nena de copiloto y, en el asiento trasero, “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El menor al que hace referencia es Bastian, que se encuentra aún internado en grave estado de salud.

El testimonio es clave en la causa porque agregó detalles de lo ocurrido al momento del impacto. La acompañante del conductor imputado describió que tanto ella como su pareja descendieron de la camioneta y se dirigieron rápidamente al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, precisó la joven, quien dijo que intentó tranquilizar al papá de Bastian y que le advirtió que el menor no reaccionaba.

En cuanto a las otras menores que iban en el UTV, declaró que una tenía “un pequeño corte o rasguño” a la altura del cuello, mientras que la otra presentaba “la cara inflamada y le sangraba la nariz”. Según Brisa, las niñas estaban muy asustadas y lloraban por el susto, por lo que ella habría intentado contenerlas.

Además, indicó que al lugar llegó un amigo de Molinari a bordo de otro UTV para auxiliarlos y que fue el encargado de trasladar al padre de Bastian y al nene herido hacia la entrada del predio para pedir ayuda donde luego un conocido de la familia de las víctimas trasladó a las otras dos nenas al hospital.

Para terminar, aseguró que tanto ella como Molinari y la conductora del UTV permanecieron en el lugar esperando la llegada de las autoridades. Por último, fue precisa al describir que ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Qué pasó con el padre de Bastian

Maximiliano Jerez está imputado en la causa acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera. Inmediatamente, fue trasladado a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

"Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así”. Relató a los medios el padre del menor. Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

