28 de abril de 2026 Inicio
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Video: así fue el momento en que un cartel aplastó y mató a un policía en Flores

El hecho se dio después de que un camión perdiera el control y chocara contra la defensa de hierro de la autopista, lo que hizo desestabilizar el cartel de señalización y cayó sobre el efectivo.

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El hecho ocurrió este lunes cerca de las 16 en la Autopista 25 de Mayo

Se dieron a conocer las imágenes del momento en que un cartel aplastó y mató a un policía de la Ciudad este lunes en el barrio porteño de Flores después de que fuera golpeado por un cartel de señalización que cayó desde la Autopista 25 de Mayo.

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El hecho se produjo este lunes por la tarde en la intersección de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, justo donde se ubica una garita de la Comisaría Vecinal 7A donde la víctima trabajaba. De acuerdo a lo que detalló la Policía de la Ciudad el impacto se dio cuando un camión que circulaba sobre la autopista, sentido al centro, perdió el control e impactó contra el guardarraíl por causas que aún se investigan.

“El camión venía circulando sobre la Autopista 25 de Mayo sentido al centro, pierde el control a la altura de Carabobo y chocó contra la defensa de la autopista, que contuvo que cayera. En su andar, golpeó un poste que sostenía un cartel vial y si bien no lo tiró, lo dejó inclinado. Otro camión que venía más atrás le pegó al cartel que estaba inclinado, lo tiró y le pegó al policía”, explicó el periodista Paulo Kaplan en Argenzuela por C5N apenas se dio a conocer la noticia.

Ahora en la breve filmación que trascendió se puede ver a la víctima junto a otros dos compañeros que al momento de escuchar el ruido y observar para arriba salen corriendo en dirección contraria el efectivo fallecido y logran esquivar los hierros que cayeron sobre algunos vehículos que estaban estacionado. Sin embargo, el policía intenta escapar entre los autos y la estructura le cae sobre sobre él.

Según las primeras reconstrucciones, tras el choque, el conductor del camión no frenó y continuó avanzando, pero la policía porteña logró interceptarlo. El chofer fue demorado.

Muerte de un policía tras la caída de un cartel en la Autopista 25 de Mayo

Según las primeras reconstrucciones, tras el choque, el conductor del camión no frenó y continuó avanzando, pero la policía porteña logró interceptarlo. El chofer fue demorado.

Respecto a la víctima, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) concurrió al lugar y constató el deceso del oficial, debido a que sufrió graves lesiones. En tanto, la Justicia intervino en el caso y busca determinar las circunstancias del hecho.

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