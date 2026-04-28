28 de abril de 2026 Inicio
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Avellaneda: buscan a dos pescadores que se metieron en kayak al Río de la Plata y no regresaron

Alcides Ledesma y José Luis Herrera partieron el domingo a la mañana desde el Parque del Río, en Villa Domínico, pero nunca volvieron. Se activó un operativo de búsqueda encabezado por Prefectura Naval, con helicópteros, embarcaciones y rastrillajes.

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Alcides Ledesma y José Luis Herrera fueron vistos por última vez en Villa Domínico.

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Alcides Ledesma y José Luis Herrera, dos amigos que el domingo se adentraron en kayak el Río de la Plata desde Avellaneda para pescar, son buscados intensamente debido a que no regresaron de su excursión.

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Ambos hombres salieron en una camioneta Peugeot Partner blanca cerca de las 9:30, con un kayak de color gris amarrado al vehículo.

La camioneta fue encontrada estacionada en la orilla, pero no hay rastros de los pescadores. Prefectura montó un fuerte operativo en la costanera de la zona sur del conurbano bonaerense con helicópteros y embarcaciones para dar con su paradero.

Alcides, de 47 años y nacionalidad paraguaya, iba vestido con una campera de color amarilla flúor, debajo llevaba una remera de mangas largas de muchos colores vivos, un pantalón gris y una gorra de la cual no se precisó el color. De José se dieron menos detalles.

"Pedimos ayuda a la comunidad que pueda aportar cualquier dato de estás dos personas que desaparecieron en la zona de Avellaneda, Domínico, en el Parque del Río de Avellaneda", expresa el posteo compartido por la familia.

"Fueron a pescar y entraron al rio con un bote (kayak) y desaparecieron en el rio, ya se hizo dicha denuncia pero necesitamos que la búsqueda sea más intensa por que desaparecieron hace 24 horas y no se sabe nada, por favor les pedimos difundir lo más rápido posible, mientras más lejos llegue esta información más rápido los encuentran", concluye el texto.

Desaparición en el Río de la Plata: el relato de los testigos

Lucas y Eleonora, dos personas que se encontraban cerca de la orilla el domingo, contaron a la cronista Paula Avellaneda los detalles de lo que presenciaron. "Nosotros fuimos los que grabamos, lo que los vimos en el primer momento que se metieron al agua. Fue desesperante porque no podíamos hacer nosotros nada, no queríamos perderle el rastro", explicaron.

"Cada vez se metían más y vimos las señales de las luces que hacían, entonces fuimos inmediatamente a la garita policial. Estaban más o menos a un kilómetro y medio. Se llegaba a ver un puntito chiquito. Serían 15:30 cuando llegamos a ver las luces, después hicimos la denuncia y habrán pasado 20 o 30 minutos más y ya no los vimos más, con ese viento te te lleva para dentro", ampliaron

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