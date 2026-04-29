El Poder Judicial de la Ciudad presentó la capacitación obligatoria "Ley Malvinas"

Una propuesta educativa virtual de alcance federal sobre la cuestión Malvinas desde sus dimensiones histórica, jurídica, geográfica y geopolítica. El acto, encabezado por la presidenta del Consejo Académico del CFJ, Marcela De Langhe, contó con una nutrida representación del Poder Judicial, el Ministerio Público y el mundo académico y profesional.

El Centro de Formación Judicial (CFJ) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) presentó la capacitación obligatoria "Ley Malvinas" , implementada en el marco de la Ley Nacional N° 27.671, una iniciativa desarrollada en articulación con el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) y la Escuela de la Defensa Pública del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

El acto, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri , y fue encabezado por Marcela De Langhe , jueza del TSJ y presidenta del Consejo Académico del CFJ.

También participaron en la apertura María del Carmen Battaini , presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y presidenta de REFLEJAR; Emilia Valle , jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS); Julián Langevin , defensor general de la Nación (interino); y Alicia Ruiz , vicepresidenta del TSJ porteño.

La propuesta es virtual, asincrónica y autoadministrada, y apunta a fortalecer en el ámbito judicial el conocimiento integral de la cuestión Malvinas desde sus dimensiones histórica, jurídica, geográfica y geopolítica . Su formato, sin embargo, excede el de un curso convencional: incluye testimonios filmados de veteranos que integran un documental educativo concebido especialmente para la iniciativa.

Al presentarla, la jueza De Langhe fue precisa sobre su carácter: "Hay palabras que con el tiempo se vacían de contenido. Se repiten tanto que dejan de pesar. 'Malvinas' no es una de esas palabras. Cada vez que la pronunciamos, algo se mueve. Porque Malvinas no es sólo su historia: es una herida que todavía duele, es un derecho que seguimos reclamando y es una promesa que renovamos a quienes no volvieron". Sobre el formato elegido, agregó: "Propone algo muy difícil de hacer, pero aún más difícil de olvidar. Es un documental educativo. Son voces y rostros. Son testimonios de personas que estuvieron allí y que tuvieron la enorme generosidad de sentarse frente a una cámara para contárnoslo".

acto malvinas macri El acto contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Por su parte, la ministra Battaini aportó una perspectiva personal y emotiva sobre la cuestión. Señaló que Malvinas no es para los fueguinos una abstracción histórica sino una vivencia concreta, y que las vigilias del 2 de abril —en las que participa el pueblo fueguino recordando a los 649 caídos y a las enfermeras que asistieron a los heridos en el continente— son el equivalente cotidiano de lo que estas capacitaciones buscan en el ámbito institucional. Cerró su intervención con cuatro palabras que, dijo, resumen todo: "honor, patria, soberanía, respeto."

El panel continuó con las palabras de la presidenta de JUFEJUS, Emilia Valle, quien afirmó que la cuestión Malvinas “no es un capítulo más de nuestra historia … es una causa profundamente arraigada en la identidad nacional y que une con más fuerza a las provincias argentinas”. Agregó que “la formación no es solo transmisión de información, es promover reflexión, conciencia histórica, compromiso con los valores colectivos de nuestra sociedad democrática. Y en esto, los poderes judiciales tenemos una función trascendental”.

Langevin manifestó que “esta capacitación configura una iniciativa que refleja un compromiso profundo del Estado argentino con su historia, su identidad, y su proyección soberana. Este curso ofrece conocimientos en materia histórica, jurídica y geopolítica, que nos ayudarán a comprender en profundidad los fundamentos del legítimo reclamo de nuestra Nación frente al derecho internacional, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos e insulares correspondientes”. Y finalizó su exposición con una invitación “a asumir esta capacitación no solo como una obligación legal, sino como la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la soberanía nacional”.

acto malvinas Una nutrida representación del Poder Judicial, el Ministerio Público y el mundo académico y profesional.

A modo de cierre del panel, la jueza Alicia Ruiz sostuvo que la memoria "no es simplemente una acumulación de información sobre el pasado, sino una construcción colectiva que nos compromete con el presente y el futuro", y que recordar la cuestión Malvinas es "también un camino para la justicia y la reparación."

La jornada incluyó además un panel de intercambio moderado por la jueza De Langhe, integrado por los veteranos de Malvinas Esteban Vilgré Lamadrid y Esteban Tríes, y por Juan Rattenbach, asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas.

El acto reunió una representación amplia y significativa del mundo jurídico, académico y político. Estuvieron presentes también los integrantes del TSJ porteño Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi; la jueza del Tribunal Superior de San Juan Adriana García Nieto; la defensora general de la Ciudad y consejera académica del CFJ, Marcela Millán; el fiscal general adjunto en lo Civil y Comercial, Martín Converset; los consejeros de la Magistratura de la Ciudad Horacio Corti y Lorena Clienti; la secretaria general de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Genoveva Ferrero; los consejeros académicos del CFJ Gonzalo Álvarez, Gabriel Unrein y Raúl Alfonsín; la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García; el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, así como la vicedecana y secretaria ejecutiva del CFJ, Silvia Nonna; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta; los ministros de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad, Horacio Giménez y Gabino Tapia; el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Szuchet, entre otros funcionarios judiciales, académicos y representantes de colegios y asociaciones profesionales y gremiales.

La actividad estará disponible en el aula virtual del CFJ. A través de los convenios de cooperación del CFJ con universidades, colegios profesionales y asociaciones jurídicas, la propuesta se proyecta con alcance federal, con el objetivo de llegar a magistrados, funcionarios, empleados, matriculados y estudiantes de derecho de todo el país.