24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La salud de Bastian: llegó la placa para una nueva cirugía al niño

Su madre compartió una actualización sobre la evolución de su hijo de 8 años, que lleva más de una semana internado. Los médicos le realizan una séptima operación para poder colocarle unas prótesis en el cráneo.

Por

El nene está internado en Mar del Plata.

La madre de Bastian, el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un choque en la frontera de Pinamar, compartió una actualización sobre la salud de su hijo. En redes sociales confirmó que llegaron unas prótesis y que le colocarán unas placas en la cabeza, tras detectar lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo.

Las hermanas que descubrieron una enfermedad terminal tras una consulta
Te puede interesar:

Escuchó algo en el trabajo, fue al médico y obtuvo un diagnóstico inesperado: a su hermana le pasaba lo mismo

Macarena Collantes compartió una historia en su cuenta de Instagram, hace solo algunas horas, donde brindó más información sobre el estado de salud de su hijo: "Llegaron las prótesis para Basti, mañana a las 8:00 ingresa a quirófano, sigamos pidiendo, orando".

Historias Bastian madre 24-1-26
Captura de la cuenta de Instagram de la mamá de Bastian, Macarena Collantes.

Captura de la cuenta de Instagram de la mamá de Bastian, Macarena Collantes.

El pequeño permanece internado en el Hospital Interzonal Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata, desde hace una semana. "Te amo, hijo mío, todo va a estar bien, acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera", se puede leer a modo de cierre en el mensaje.

Además, acompañó la publicación con una foto de Bastian donde se lo puede ver soplando una vela por su cumpleaños: "Seguimos pidiendo por vos, mi vida, todo va a estar bien. Dios te ama".

Qué declaró la joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian en Pinamar

La novia del empresario Manuel Molinari, Brisa, declaró en el marco de la causa por el accidente en el resultó herido de gravedad Bastian Jerez. Su pareja está imputado en la causa que investiga la justicia de Pinamar por el choque contra la UTV, donde iba el menor, en la zona conocida como "La Frontera". La joven de 23 años iba en el asiento del acompañante al momento del choque.

Según reveló Infobae, la novia declaró que el día del fatal choque cerca de las 19:50, ambos intentaban salir del sector de médanos por un camino complicado, por lo que circulaban lentamente “ya que su novio tenía miedo de encajarse”. Según su testimonio, fue en ese momento que “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y colisionan con la parte delantera de la camioneta Amarok.

Choque autos Bastian Jerez

Asimismo, la joven agregó que su novio frenó la camioneta en "un acto reflejo" al advertir el vehículo UTV acercándose de frente y aclaró que la colisión “sucedió muy rápido”. También precisó que al volante de la todo terreno iba “una chica de pelo negro”, con una nena de copiloto y, en el asiento trasero, “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El menor al que hace referencia es Bastian, que se encuentra aún internado en grave estado de salud.

El testimonio es clave en la causa porque agregó detalles de lo ocurrido al momento del impacto. La acompañante del conductor imputado describió que tanto ella como su pareja descendieron de la camioneta y se dirigieron rápidamente al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, precisó la joven, quien dijo que intentó tranquilizar al papá de Bastian y que le advirtió que el menor no reaccionaba.

Noticias relacionadas

Conocé qué conviene para cuando te toca hacer un asado

¿Todo junto o por partes? Cuál es el truco para poner la carne a la parrilla y hacer mejor el asado

Los ovnis y extraterrestres llegan a Córdoba: con el Festival Alienígena 2026.

Los ovnis y extraterrestres llegan a Córdoba: Capilla del Monte se prepara para el Festival Alienígena

play

Ola de calor sofocante en Buenos Aires: un "muro atmosférico" mantendrá las altas temperaturas

El lunes 26 de enero será feriado en la localidad de Salto, que tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.

Se extiende el fin de semana largo: por qué es feriado el 26 de enero y quiénes lo pueden disfrutar

play

Se incendió un hipermercado en Belgrano: al menos 50 personas evacuadas

El soldado pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, Salta.

Salta: encontraron muerto a otro soldado y ya son cinco casos en más de un mes

Rating Cero

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

La renovación estética marcó un quiebre con su imagen más reconocida.

La impresionante transformación de Santi Maratea: "Como en el colegio, ¿me bancan?"

Maxi López se lució en una fiesta con un look elegante y con onda. 

El elegante look de Maxi López y sus lentes que se robaron todas las miradas

Antonela Roccuzzo deslumbró con sus looks en redes sociales.

Adiós al jean wide leg: las tres opciones con las que Antonela Roccuzzo impone moda

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

últimas noticias

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. 

Refuerzos y la ampliación de la Bombonera: las definiciones de Riquelme antes del debut de Boca

Hace 6 minutos
play

La salud de Bastian: llegó la placa para una nueva cirugía al niño

Hace 43 minutos
River debuta en el Apertura ante Barracas Central. 

River debuta en el Apertura 2026 con una visita a Barracas Central

Hace 49 minutos
Las víctimas fatales en incidentes viales en rutas aumentaron un 14% interanual en 2025.

Peligro: advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Hace 1 hora
Las hermanas que descubrieron una enfermedad terminal tras una consulta

Escuchó algo en el trabajo, fue al médico y obtuvo un diagnóstico inesperado: a su hermana le pasaba lo mismo

Hace 1 hora