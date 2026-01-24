La salud de Bastian: llegó la placa para una nueva cirugía al niño

Su madre compartió una actualización sobre la evolución de su hijo de 8 años, que lleva más de una semana internado. Los médicos le realizan una séptima operación para poder colocarle unas prótesis en el cráneo.

La madre de Bastian , el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un choque en la frontera de Pinamar, compartió una actualización sobre la salud de su hijo . En redes sociales confirmó que llegaron unas prótesis y que le colocarán unas placas en la cabeza , tras detectar lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo.

Macarena Collantes compartió una historia en su cuenta de Instagram, hace solo algunas horas, donde brindó más información sobre el estado de salud de su hijo: "Llegaron las prótesis para Basti, mañana a las 8:00 ingresa a quirófano, sigamos pidiendo, orando".

El pequeño permanece internado en el Hospital Interzonal Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata, desde hace una semana. " Te amo, hijo mío, todo va a estar bien, acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera", se puede leer a modo de cierre en el mensaje.

Además, acompañó la publicación con una foto de Bastian donde se lo puede ver soplando una vela por su cumpleaños: " Seguimos pidiendo por vos, mi vida, todo va a estar bien. Dios te ama".

La novia del empresario Manuel Molinari, Brisa , declaró en el marco de la causa por el accidente en el resultó herido de gravedad Bastian Jerez. Su pareja está imputado en la causa que investiga la justicia de Pinamar por el choque contra la UTV, donde iba el menor, en la zona conocida como "La Frontera". La joven de 23 años iba en el asiento del acompañante al momento del choque.

Según reveló Infobae, la novia declaró que el día del fatal choque cerca de las 19:50, ambos intentaban salir del sector de médanos por un camino complicado, por lo que circulaban lentamente “ya que su novio tenía miedo de encajarse”. Según su testimonio, fue en ese momento que “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y colisionan con la parte delantera de la camioneta Amarok.

Choque autos Bastian Jerez LaNación+

Asimismo, la joven agregó que su novio frenó la camioneta en "un acto reflejo" al advertir el vehículo UTV acercándose de frente y aclaró que la colisión “sucedió muy rápido”. También precisó que al volante de la todo terreno iba “una chica de pelo negro”, con una nena de copiloto y, en el asiento trasero, “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El menor al que hace referencia es Bastian, que se encuentra aún internado en grave estado de salud.

El testimonio es clave en la causa porque agregó detalles de lo ocurrido al momento del impacto. La acompañante del conductor imputado describió que tanto ella como su pareja descendieron de la camioneta y se dirigieron rápidamente al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, precisó la joven, quien dijo que intentó tranquilizar al papá de Bastian y que le advirtió que el menor no reaccionaba.