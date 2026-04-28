Pánico en la estación Claypole: detuvieron a un hombre que afirmaba tener granadas en su mochila

Las autoridades inspeccionaron la zona, aunque no encontraron bombas en su bolso. Los pasajeros fueron evacuados en el marco de la investigación.

Un hombre fue detenido en la estación Claypole de trenes después de que afirmara tener explosivos en su mochila , aunque las autoridades lo descartaron. El servicio permaneció limitado en un fragmento de la circulación, en el marco de la investigación de las autoridades.

Fuentes de Trenes Argentinos confirmaron a C5N que el hecho se registró por la tarde, mientras el hombre circulaba sobre un tren. "A las 18:20, un hombre que aparentemente tiene las facultades mentales adulteradas dijo arriba del tren que tenía explosivos en su mochila. A raíz de esto, se lo bajó de la formación. Esto fue en la estación Claypole", expresaron.

En tal sentido, se refirieron al servicio limitado: "Se lo dejó a un costado con la mochila y se llamó a la brigada de explosivos, que hizo su trabajo y descartó que el hombre tenga explosivos en su mochila. Es decir que el resultado dio negativo. Por las dudas, controlaron y revisaron toda la estación. A raíz de esto, el servicio entre Constitución y Bosques vía Temperley está limitado. Se trabajó en la estación para dejar todo en perfectas condiciones de revisión".

En este marco, los pasajeros fueron evacuados debido al amplio operativo en la zona , mientras que después el hombre fue trasladado por un grupo de policías para que esté a disposición de la Justicia. Luego, el paso de las formaciones fue habilitado para que circulen normalmente.

La Fraternidad advirtió que el servicio de trenes en el AMBA podría reducirse a una formación por hora

El sindicato La Fraternidad advirtió el lunes que, de mantenerse el actual rumbo económico y operativo de los ferrocarriles, la frecuencia de los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá una reducción crítica. El gremio denunció que el servicio pasará a circular con apenas "una formación por hora".

La organización atribuyó esta posible parálisis a la falta de material rodante y al "mal estado de vías y señales". Según el comunicado, esta situación pone en riesgo la conectividad diaria de miles de trabajadores que utilizan el transporte público.

El gremio recordó la vigencia del Decreto 525/2024 de Emergencia Ferroviaria, el cual asignó u$s1.400 millones para mejorar la seguridad operacional. Sin embargo, los conductores señalaron que el resultado actual es una "disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad".