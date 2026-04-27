27 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en Flores: un camión chocó en la autopista, cayó un cartel y murió un policía

El hecho se produjo mientras la víctima ingresaba a la comisaría donde trabajaba. La Justicia intervino en el caso y busca establecer las circunstancias.

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El hecho se produjo en Flores.

Un oficial de la Policía de la Ciudad murió en el barrio porteño de Flores después de que fuera golpeado por un cartel de señalización que cayó desde la Autopista 25 de Mayo, luego de un choque con un camión. El hecho se produjo mientras la víctima ingresaba a la comisaría en la que trabajaba.

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El periodista Paulo Kablan expuso en Argenzuela, por C5N, la secuencia del suceso: "Era un cartel recientemente colocado. Cerca de las 16, el camión venía circulando sobre la Autopista 25 de Mayo sentido al centro, pierde el control a la altura de Carabobo y chocó contra la defensa de la autopista, que contuvo que cayera. En su andar, golpeó un poste que sostenía un cartel vial y si bien no lo tiró, lo dejó inclinado. Otro camión que venía más atrás le pegó al cartel que estaba inclinado, lo tiró y le pegó al policía".

"Fue en la calle Membrillar a la altura de la autopista. Si un camión tocó el cartel que estaba sobre la autopista, evidentemente estaba mal instalado. Abajo hay una comisaría de la ciudad, donde iba entrando el joven oficial de la Policía de la Ciudad. El tránsito estuvo cortado. El que puso el cartel tendrá que dar explicaciones", agregó en esta línea.

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En este marco, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) concurrió al lugar y constató el deceso del oficial, debido a que sufrió graves lesiones. En tanto, la Justicia intervino en el caso y busca determinar las circunstancias del hecho.

Por su parte, un testigo llamado Facundo detalló en diálogo con Crónica TV que el cartel era "verde, tenía las letras blancas e indicaba las bajadas de la autopista".

Fuerte choque múltiple entre tres autos en la autopista Perito Moreno: dos personas hospitalizadas

Un violento choque múltiple entre tres autos tuvo lugar el sábado en la autopista Perito Moreno, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro dejó como saldo al menos cinco personas asistidas y un vehículo volcado que obligó a un operativo de emergencia en la traza central.

Según la información preliminar, tres de los involucrados fueron atendidos en el lugar, mientras que dos debieron ser trasladados a centros de salud: uno al Hospital Vélez Sarsfield y otro al Hospital Santojanni. Todos los afectados son hombres mayores de edad.

El accidente involucró al menos tres vehículos: un Ford Fiesta, que terminó volcado y con severos daños en el frente, un Fiat Palio y un Mercedes-Benz. Si bien aún no se determinó la mecánica del hecho, la posición final de los rodados y el estado en que quedó el auto volcado evidencian la violencia del impacto.

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