10 de agosto de 2026 Inicio
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La niñera argentina detenida en Estados Unidos por el ICE quedará en libertad

Iliana Lick fue apresada el pasado 11 de julio, cuando viajaba para asistir al partido de la Selección argentina correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. La joven reside en Filadelfia desde marzo de 2023.

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El novio de Iliana Lick pagará la fianza de 10 mil dólares.

El novio de Iliana Lick pagará la fianza de 10 mil dólares.

Además de la detención del futbolista, una niñera argentina también fue arrestada el pasado 11 de julio por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), está cerca de recuperar la libertad en las próximas horas.

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Iliana Lick reside en Filadelfia desde marzo de 2023, pero en un viaje para ir a ver la Selección en el Mundial 2026 fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cerca de las 7. La detención fue llevada a cabo en un puesto de seguridad del aeropuerto antes de que la joven pudiera embarcar.

Recientemente, un juez de Estados Unidos le concedió la libertad bajo fianza de u$s10.000, según confirmó su pareja, Steven Melchiorre, quien catalogó la liberación como “un paso enorme”, aunque aclaró que el proceso migratorio continúa.

Ahora, el propio padre de la chica, Luis Lick, reveló en diálogo con TN que Melchiorre abonará el dinero para que su hija recupere la libertad y “una vez que se haga el depósito de la fianza, tiene que atravesar un proceso de papeleo y pueden liberarla el mismo lunes o en los próximos días”.

El duro relato del novio de Iliana Lick sobre cómo fue el arresto

Steven Melchiorre, novio de Iliana Lick, relató ante la prensa el mal momento que pasó la joven durante el arresto que fue de manera inesperada y absolutamente traumática. Minutos después de dejarla en la terminal aérea, Iliana lo llamó y entre lágrimas le comunicó que había sido detenida por agentes federales.

“Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘El ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia’. Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado”, expresó en diálogo con CBS News. “Ella nunca faltó a una audiencia ni dejó de pagar sus impuestos”, aseguró Steven.

Actualmente Iliana Lick se encuentra alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, una institución de seguridad de Nuevo México, esperando una resolución judicial.

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