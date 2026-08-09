¡Una bomba!: Daniela Celis debutó en SEX y encendió el escenario y las redes

La ex Gran Hermano deslumbró en el debut de la “obra de sus sueños”, desplegando sensualidad, carisma y diversión en una noche explosiva que encendió al público. En sus redes compartió el video de este esperado paso.

La ex Gran Hermano Daniela Celis debutó anoche en Sex , el show dirigido por José María Muscari, y se robó todas las miradas con una performance cargada de sensualidad y diversión. En su primera aparición como invitada especial, desplegó carisma, magnetismo y un estilo explosivo que encendió al público y la posicionó como una de las figuras más comentadas de la velada.

Daniela Celis de Gran Hermano consiguió el trabajo de sus sueños y reveló de qué se trata: "Súper hot"

Vestida de negro, con ropa interior y botas altas, la morocha se movió con actitud desinhibida entre caños, cadenas y coreografías que encendieron la energía del ambiente. Su participación, que se repetirá todos los sábados de agosto , sumó novedad al elenco y renovó un show que es un éxito año tras año.

Días antes de su debut, Pestañela compartió con sus seguidores en redes sociales la emoción por este nuevo paso en su carrera. Publicó un video mostrando su preparación, grabó la previa con frases como “vine a ver sola el show de mis sueños” y, tras la función, confesó que ya había visto Sex cuatro veces antes de recibir la invitación oficial.

Con entusiasmo contagioso, invitó a su público a acompañarla todos los sábados de agosto y recomendó la obra como un “planazo” para parejas, amigos o familia. Así, su esperado debut no solo se vivió en el escenario, sino también en sus redes, donde transmitió ilusión y frescura.

La exhermanita reveló a sus seguidores que recibió una propuesta con la que cumplirá una de las metas que venía manifestando desde hacía tiempo: será parte de Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari.

La noticia llegó después de su breve paso por la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Si bien su estadía en el reality fue corta, la mediática decidió abandonar el programa para regresar a su casa y reencontrarse con sus hijas, Laia y Aimé.

Actualmente, la ex de Thiago Medina divide su tiempo entre la maternidad, la creación de contenido y el mundo del streaming. Ahora, además, dará un nuevo paso en su carrera con su desembarco en los escenarios de una de las propuestas más hot de la cartelera porteña.

"Hoy vine a ver Sex, donde tanto manifesté estar", comenzó contando Celis a través de sus historias de Instagram. Minutos después, confirmó la noticia que tanto esperaba. "Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando", expresó llena de entusiasmo.