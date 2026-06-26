Qué se sabe del accidente en el que murió Ernestina Pais

La conductora de 54 años falleció luego de que el auto en el que viajaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa. La Justicia ya inició una investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Ernestina Pais falleció este viernes por la noche, cuando el vehículo que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro. La muerte de la conductora de 54 años conmocionó al mundo del espectáculo y dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ferroviario.

Bastián Jerez fue trasladado a un centro de rehabilitación a seis meses del accidente en Pinamar

El siniestro ocurrió en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Según el parte policial, la periodista conducía un Honda Civic negro e intentó atravesar el cruce cuando las barreras permanecían bajas y el tren impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del automóvil.

Así quedó el vehículo que conducía Ernestina Pais, tras la embastida del Tren de la Costa.

Como consecuencia de la violencia del choque, Pais murió en el lugar. Los efectivos que acudieron a la escena constataron que era la única ocupante del vehículo y trabajaron junto a Bomberos para preservar el área, mientras se realizaban las primeras pericias y la recolección de pruebas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó distintas medidas para reconstruir la mecánica del accidente. Entre ellas figuran el análisis del funcionamiento del paso a nivel, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y la recolección de testimonios sobre los instantes previos a la colisión.

Así quedó el vehículo que conducía Ernestina Pais, tras la embastida del Tren de la Costa.

Por el momento, no se informó oficialmente por qué el vehículo ingresó al cruce ferroviario cuando las barreras estaban abajo. Ese será uno de los principales ejes de la investigación, junto con la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad del paso a nivel.

Así quedó el vehículo que conducía Ernestina Pais, tras la embastida del Tren de la Costa. Redes sociales

La inolvidable carrera de Ernestina Pais: de Mañanas Informales a CQC y el teatro

Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años en un accidente ferroviario registrado en Martínez, partido de San Isidro. La conductora manejaba su automóvil cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa al intentar cruzar un paso a nivel. Viajaba sola y los médicos constataron su muerte en el lugar.

Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, desarrolló una extensa carrera de más de 30 años en los medios. Su salto a la popularidad llegó como movilera de La Biblia y el Calefón, el programa de Jorge Guinzburg, con quien construyó una sociedad profesional que marcó su trayectoria.

Su consagración llegó con Mañanas Informales, donde fue coconductora entre 2005 y 2007. Tras la muerte de Guinzburg asumió la conducción del ciclo y, en 2009, se convirtió en la primera mujer en ponerse al frente de Caiga Quien Caiga, desempeño que le otorgó dos nominaciones consecutivas al Premio Martín Fierro.

Ernestina Pais estuvo dos veces nominada al Martín Fierro como mejor conductora por su labor en CQC. Redes sociales

A lo largo de su carrera también pasó por la radio, los medios gráficos y el teatro. Condujo distintos programas de televisión, participó del Bailando de Marcelo Tinelli en 2016 y protagonizó obras como El show de la menopausia. Su último trabajo sobre las tablas fue El Divorcio, dirigida por José María Muscari.