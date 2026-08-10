10 de agosto de 2026 Inicio
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La parrilla vegetariana de Villa Crespo donde hongos y brasas constituyen la esencia de la carta

En Villa Crespo, SAMPA propone una forma distinta de acercarse a la parrilla. Creado por Fernando Larrosa y Leonel Chajud, el restaurante trabaja una cocina vegetariana de estación donde vegetales, hongos, algas y quesos pasan por carbón y leña de quebracho, con una carta pensada para compartir y cambiar al ritmo de los productos disponibles.

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Gran parte de la materia prima es orgánica y proviene de productores especializados.

Gran parte de la materia prima es orgánica y proviene de productores especializados.

El proyecto nació entre 2017 y 2018 y abrió sus puertas en octubre de 2019. Su nombre surgió después de un viaje por mercados, botecos (bar pequeño, sencillo y popular en Brasil) y puestos callejeros de San Pablo, ciudad a la que también se conoce coloquialmente como Sampa. Desde entonces, la propuesta busca correrse de la idea de la cocina vegetariana como reemplazo: acá el foco está puesto en el producto, la técnica y el fuego.

Un sencillo truco permite retrasar la oxidación de la palta y conservar su aspecto y consistencia por más tiempo.
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El salón se organiza alrededor de una barra de madera con estructura de hierro negro y capacidad para 24 personas. Un gran ventanal conecta el interior con el movimiento de la calle, mientras que desde la barra se ve la cocina abierta, la parrilla y al equipo en pleno servicio. Más adelante aparecen una vinoteca integrada, un segundo salón, un patio interno con techo móvil y, al fondo, una huerta orgánica que aporta hierbas, brotes, flores, chiles y hortalizas según la temporada.

Qué se puede pedir en SAMPA

La cocina tiene una particularidad: SAMPA no utiliza hornos convencionales. Todo se resuelve alrededor de las brasas, con parrilla, ollas, planchas y cajas de hierro enterradas entre el calor para realizar cocciones prolongadas. Esa lógica permite trabajar distintas intensidades, concentrar sabores y sumar notas ahumadas sin perder de vista el ingrediente principal.

La carta cambia aproximadamente cada mes y medio. Gran parte de la materia prima es orgánica y proviene de productores especializados y proyectos de pequeña escala. Los hongos son uno de los grandes protagonistas: el restaurante utiliza cerca de 50 kilos por semana entre portobellos, gírgolas, enokis y melena de león. También aparecen algas, fermentos, encurtidos y preparaciones de base que ayudan a construir profundidad y equilibrio sin recurrir a mezclas de especias demasiado complejas.

La dinámica invita a pedir varios platos al centro. Entre los más representativos están el ceviche de gírgolas con leche de tigre de algas, el queso llanero a la plancha con chutney, mermelada de morrón y maní, y el curry andino de cabutia con mandioca. En la carta de invierno también aparecen la torta agridulce de mandioca y queso con almíbar picante y verdeo, salsifí y remolachas asadas con hojas de coles encurtidas, crema de naranja y mostaza fermentada, zanahorias arrolladas con pasta de nueces pecanas y puré de coliflor, y tempura de brócoli y puerro con mayonesa de alcaparras.

Las brasas ganan protagonismo con las gírgolas a la parrilla, los portobellos rellenos de queso y el bife de melena de león; todos acompañados por guarniciones que cambian según la estación. Además, SAMPA ofrece un menú degustación de siete pasos con vinos argentinos.

Los panificados también se elaboran en el restaurante: masa madre, brioche, crackers, focaccia y pan de maíz morado aparecen junto con encurtidos y chutneys. Entre los snacks se suman el fosforito de labne y el mini brioche de enokis en escabeche con mayonesa de eneldo.

Para el cierre hay opciones como el lingote de chocolate con dátiles, crema de castañas de cajú, almendras y quinoa inflada; la mousse de dulce de leche y café con nueces garrapiñadas; y el strudel de manzana con crema.

Qué se puede tomar en SAMPA

La carta de bebidas mantiene una consigna clara: todo es argentino. Hay vinos tintos, blancos, rosados, naranjos y espumosos de distintas regiones del país, además de etiquetas por copa, vermut, cervezas artesanales, gin tonic, whiskies, kombuchas y alternativas sin alcohol. La propuesta se extiende, además, a través de La Sanguchería de SAMPA, con delivery y take away de sándwiches en panes propios, vegetales orgánicos, hongos, salsas, escabeches y encurtidos caseros.

Dónde queda SAMPA

SAMPA queda en Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

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