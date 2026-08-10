10 de agosto de 2026 Inicio
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Sushi sin gluten en Buenos Aires: el restaurante donde toda la carta es apta para celíacos

Neko transformó integralmente su propuesta de cocina nikkei moderna para ofrecer un menú 100% libre de gluten. Sushi, entradas y platos calientes conviven en una carta que mantiene los sabores y texturas que caracterizan al restaurante.

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Un menú 100% gluten free

Un menú 100% gluten free, pensado para que pueda ser consumido por personas celíacas.

Comer sushi sin gluten en Buenos Aires todavía puede presentar dificultades para las personas celíacas, especialmente porque no alcanza con reemplazar algunos ingredientes si en la misma cocina existe riesgo de contaminación cruzada. En ese sentido, Neko decidió llevar la adaptación a toda la propuesta y actualmente el restaurante trabaja con un menú 100% gluten free, pensado para que pueda ser consumido por personas celíacas, desde el sushi hasta las frituras, masas, platos calientes y postres.

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Detrás del proyecto están Lucas Ferrari y Antonella Baldi, pareja y socios, quienes comenzaron en gastronomía en 2019, cuando tenían 23 años, con un pequeño local de sushi en Villa Crespo. Durante la pandemia se volcaron al delivery y take away y, con el crecimiento del negocio, en enero de 2024 abrieron Neko Restaurant en Belgrano. Allí ampliaron el concepto hacia lo que definen como cocina nikkei moderna, que parte del encuentro entre Perú y Japón e incorpora influencias de otras cocinas asiáticas. En marzo de 2025 sumaron una tercera sede en Villa Devoto, concebida como una barra de sushi de formato más íntimo.

La reestructuración de la propuesta surgió a partir de las consultas que recibían diariamente de clientes que buscaban alternativas sin gluten. En lugar de incorporar una sección específica, sus dueños, Lucas y Antonella, decidieron reformular la carta completa. El criterio se trasladó también al funcionamiento de la cocina, donde ingresan únicamente productos aptos y con su correspondiente sello, incluidos aquellos destinados a la comida del personal.

La transformación también implicó revisar recetas y técnicas para conservar las características de los platos. Entre los ingredientes utilizados aparecen harina de arroz, fécula de papa y almidón de maíz.

El objetivo fue que la condición gluten free no determinara la experiencia gastronómica ni se percibiera como una versión limitada de la carta. Por eso, no existe un apartado especial para celíacos: todo el menú es apto, con la misma variedad de formatos que define a Neko.

Qué comer en Neko

Entre las entradas están las croquetas, cremosas de bechamel de ají amarillo, cubiertas de trucha curada y escamas de katsuobushi; las Gyozas, rellenas de lomo, con alioli de ajo negro, papa triple cocción, vegetales y demiglace de lomo saltado, o la empanada frita, elaborada con masa de maíz y rellena de mariscos.

El sushi es uno de los pilares y permite recorrer diferentes combinaciones. Entre los nigiris sobresalen el Wagyu, de carne de raza wagyu flambeada con abura, gotas de lima y chalaca o el Roku, de trucha flambeada en yakiniku, salsa de ají amarillo y criolla chalaca. Los rolls amplían el recorrido con opciones como el Truffle, con tartar de trucha y palta, cubierto de carpaccio de vieiras con salsa ponzu trufada. Otro de los formatos protagonistas son los handrolls y noritacos. La particularidad de esta sección es que cada opción puede pedirse en cualquiera de las dos presentaciones. Entre las alternativas aparecen el de Vieyras, con manteca thai y spicy maracuyá; Anticuchero, con langostino anticuchero, salsa rocoto, lima y palta o el Ají amarillo, de tartar de trucha con salsa de ají amarillo y palta.

Los sabores peruanos también aparecen en los ceviches con opciones como el Rocoto, que combina trucha, langostinos y vieiras con leche de tigre cremosa al rocoto, o el Wasabi, que lleva pesca blanca y langostinos con leche de tigre agridulce al wasabi.

Entre los platos principales aparece el curry de mar, con langostinos y trucha sobre una base de curry de ajíes peruanos, tomates cherry y hongos, acompañado con arroz gohan, o el chaufa Tapadito, arroz salteado con mariscos cubierto con una tortilla de huevo revuelto y salsa agridulce.

Al mediodía, Neko Belgrano ofrece diversos platos del día. Entre otros, se pueden mencionar la milanesa de pescado, de pesca del día en panko acompañada de tallarines a la huancaína, o la ensalada Caesar, con pollo grillado, escamas de parmesano, salsa Caesar y pangrattato. Para quienes prefieren concentrarse en el sushi, hay sets y mini sets con distintas combinaciones elegidas por el sushiman. El menú ejecutivo permite elegir el plato o set de sushi de preferencia y sumarle el postre del día y café o té.

La experiencia en Neko se completa con las Fiestas de Nigiris y Handrolls, encuentros de cupos reducidos al estilo omakase y a precio promocional. En el local de Belgrano, los martes y jueves de 19 a 21 h se realiza la Fiesta de Nigiris, mientras que los viernes, desde las 12 h, tiene lugar la Fiesta de Handrolls. Por su parte, en Villa Devoto, los miércoles, de 19 a 21 h la barra recibe la Fiesta de Nigiris. Para más detalles y disponibilidad de reservas, consultar sus redes.

En Neko, comer sin gluten no implica resignar variedad ni calidad. Su propuesta también está disponible para delivery.

Dónde queda Neko

Neko cuenta con tres sucursales, ubicadas en La Pampa 1391, Belgrano; Velasco 471, Villa Crespo y Mercedes 3940, Villa Devoto

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