31 de julio de 2026 Inicio
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El tren Mitre reestableció su servicio y ya funciona con normalidad

Los recorridos de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre se encontraban afectados por problemas técnicos en Tres de Febrero y no llegaban hasta Retiro.

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El tren Mitre reestableció su servicio y ya funciona con normalidad
El servicio permaneció limitado durante varias horas.

El servicio permaneció limitado durante varias horas.

Tras circular con servicio limitado por varias horas, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea de trenes Mitre reestablecieron su servicio limitado a raíz de un severo problema técnico registrado a la altura de la estación Tres de Febrero.

Una línea modifica su trayecto.
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La falla, que incluyó espectaculares fogonazos y explosiones en una de las formaciones, obligó a interrumpir el ingreso de los trenes a la terminal porteña de Retiro, generando malestar y demoras para miles de usuarios durante varias horas.

Según informó Cristian Romero en C5N, el esquema de emergencia operó de manera reducida únicamente entre las estaciones cabeceras de la provincia y Belgrano R. Por ende, las formaciones realizan los recorridos Belgrano R - José León Suárez y Belgrano R - Bartolomé Mitre.

Los fogonazos que obligaron a interrumpir el servicio.

Los fogonazos que obligaron a interrumpir el servicio.

Los pasajeros que se dirigen hacia el centro porteño se vieron obligados a descender en la estación Belgrano R y recurrir a medios de transporte alternativos, como líneas de colectivos, para completar su viaje. Por su parte, el ramal Tigre es el único que continúa prestando su servicio completo con normalidad.

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