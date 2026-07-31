El tren Mitre reestableció su servicio y ya funciona con normalidad Los recorridos de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre se encontraban afectados por problemas técnicos en Tres de Febrero y no llegaban hasta Retiro. Por Agregar C5N en









El servicio permaneció limitado durante varias horas.

Tras circular con servicio limitado por varias horas, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea de trenes Mitre reestablecieron su servicio limitado a raíz de un severo problema técnico registrado a la altura de la estación Tres de Febrero.

La falla, que incluyó espectaculares fogonazos y explosiones en una de las formaciones, obligó a interrumpir el ingreso de los trenes a la terminal porteña de Retiro, generando malestar y demoras para miles de usuarios durante varias horas.

Según informó Cristian Romero en C5N, el esquema de emergencia operó de manera reducida únicamente entre las estaciones cabeceras de la provincia y Belgrano R. Por ende, las formaciones realizan los recorridos Belgrano R - José León Suárez y Belgrano R - Bartolomé Mitre.

Los fogonazos que obligaron a interrumpir el servicio. Los pasajeros que se dirigen hacia el centro porteño se vieron obligados a descender en la estación Belgrano R y recurrir a medios de transporte alternativos, como líneas de colectivos, para completar su viaje. Por su parte, el ramal Tigre es el único que continúa prestando su servicio completo con normalidad.