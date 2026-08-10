Largas filas y demoras para cargar GNC por las restricciones de gas: los motivos Las bajas temperaturas elevaron el consumo domiciliario y Camuzzi mantiene las limitaciones al suministro de GNC. En la provincia de Buenos Aires también continúa una reducción del 30% para las industrias. Por Agregar C5N en









Largas filas y demoras para cargar GNC por las restricciones de gas: los motivos

Las restricciones en el suministro de gas volvieron a generar largas filas en las estaciones de GNC en La Plata, Mar del Plata y distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Tras algunos días de relativa normalidad, automovilistas y taxistas volvieron a encontrarse este lunes con demoras y cupos limitados para cargar combustible, en un escenario que podría complicarse durante el inicio de la semana.

Desde Camuzzi confirmaron que el esquema de restricciones continúa vigente, aunque todavía no existe una fecha definida para su finalización. La empresa atribuyó la medida al fuerte incremento de la demanda residencial provocado por las bajas temperaturas.

Según explicaron, el abastecimiento de los hogares tiene prioridad durante los períodos de alta demanda y las condiciones del sistema determinarán cuándo podrá normalizarse el suministro.

El viernes, desde el sector habían señalado además dificultades vinculadas con el transporte del gas proveniente de los yacimientos ubicados en el oeste del país. La situación ya había obligado a aplicar restricciones días atrás, cuando la medida alcanzó exclusivamente al expendio de GNC.

Disminución de gas: cómo afecta a los taxis y la industria Los taxistas de las zonas afectadas atravesaron el fin de semana con una situación algo más controlada debido a que parte de los trabajadores se anticipó a las restricciones y cargó combustible el día anterior. Además, el menor movimiento habitual de los sábados y domingos ayudó a reducir la presión sobre las estaciones.