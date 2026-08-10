10 de agosto de 2026 Inicio
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Largas filas y demoras para cargar GNC por las restricciones de gas: los motivos

Las bajas temperaturas elevaron el consumo domiciliario y Camuzzi mantiene las limitaciones al suministro de GNC. En la provincia de Buenos Aires también continúa una reducción del 30% para las industrias.

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Largas filas y demoras para cargar GNC por las restricciones de gas: los motivos

Las restricciones en el suministro de gas volvieron a generar largas filas en las estaciones de GNC en La Plata, Mar del Plata y distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Tras algunos días de relativa normalidad, automovilistas y taxistas volvieron a encontrarse este lunes con demoras y cupos limitados para cargar combustible, en un escenario que podría complicarse durante el inicio de la semana.

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Desde Camuzzi confirmaron que el esquema de restricciones continúa vigente, aunque todavía no existe una fecha definida para su finalización. La empresa atribuyó la medida al fuerte incremento de la demanda residencial provocado por las bajas temperaturas.

Según explicaron, el abastecimiento de los hogares tiene prioridad durante los períodos de alta demanda y las condiciones del sistema determinarán cuándo podrá normalizarse el suministro.

El viernes, desde el sector habían señalado además dificultades vinculadas con el transporte del gas proveniente de los yacimientos ubicados en el oeste del país. La situación ya había obligado a aplicar restricciones días atrás, cuando la medida alcanzó exclusivamente al expendio de GNC.

Disminución de gas: cómo afecta a los taxis y la industria

Los taxistas de las zonas afectadas atravesaron el fin de semana con una situación algo más controlada debido a que parte de los trabajadores se anticipó a las restricciones y cargó combustible el día anterior. Además, el menor movimiento habitual de los sábados y domingos ayudó a reducir la presión sobre las estaciones.

Sin embargo, el panorama cambió este lunes con el regreso de la actividad laboral registrándose largas filas para poder abastecerse de gas ante la venta limitada de GNC. Desde el sector advierten que los 2.000 metros cúbicos habilitados en algunas bocas pueden agotarse rápidamente, dejando a numerosos conductores sin posibilidad de cargar.

En paralelo, las restricciones también alcanzan al sector industrial. Las empresas continúan con una reducción del 30% en el consumo de gas, mientras se mantiene la prioridad del suministro para los usuarios residenciales.

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