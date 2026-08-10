10 de agosto de 2026 Inicio
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La ANMAT prohibió un insumo dermatológico tras una denuncia por robo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió sobre los riesgos de su utilización, ya que se desconoce la condición y el estado del equipo sustraído.

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ANMAT prohibió el uso y venta del equipo tras una denuncia por robo.

ANMAT prohibió el uso y venta del equipo tras una denuncia por robo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de un insumo médico utilizado en dermatología, luego de que la empresa titular del producto denunciara el robo del equipo.

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La medida se implementó a través de la Disposición 4945/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Qué es el insumo dermatológico prohibido por ANMAT

Se trata del Dermatoscopio FotoFinder, modelo skeen, número de serie FFP000960-0145, registrado bajo PM1958-65 y clasificado como producto de riesgo I, utilizado en el ámbito de la dermatología para la captura y documentación estandarizada de imágenes microscópicas y macroscópicas. Su función permite facilitar la evaluación inicial de lesiones cutáneas y el seguimiento de pacientes.

La prohibición surgió a partir de una denuncia por el robo del equipo, realizada por Aler SM S.A., empresa titular del producto e inscripta como fabricante e importadora de productos médicos. La firma notificó formalmente la sustracción y dio inicio al procedimiento de control correspondiente.

El caso fue analizado por el servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Según consta en el expediente, la denuncia policial fue presentada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y quedó acompañada por el certificado de actuación identificado como IF-2026-62681861-APN-DVPS#ANMAT.

ANMAT prohibió la venta y el uso del dermatoscopio marca FotoFinder, modelo Skeen.

ANMAT prohibió la venta y el uso del dermatoscopio marca FotoFinder, modelo Skeen.

El principal motivo de preocupación fue que, tras el robo, se desconoce la condición y el estado del equipo sustraído. Esa incertidumbre llevó al área técnica de la DEYGMPS a recomendar la prohibición total del uso, comercialización y distribución del producto.

El objetivo de la decisión es resguardar a potenciales usuarios y adquirentes frente a un dispositivo que quedó fuera del circuito habitual de control. La autoridad sanitaria consideró necesario impedir que la unidad robada pudiera volver a utilizarse o comercializarse sin garantías sobre sus condiciones.

La disposición también establece una serie de notificaciones a organismos sanitarios y administrativos. Entre ellos se encuentra el Instituto Nacional de Productos Médicos, además de las autoridades sanitarias jurisdiccionales y la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial.

Qué hacer si aparece el producto

La ANMAT recordó que toda persona o institución que detecte la presencia o circulación del dermatoscopio mencionado debe abstenerse de utilizarlo y comunicar la situación a las autoridades competentes.

La información sobre la prohibición fue distribuida entre las distintas instancias regulatorias y jurisdiccionales, además de las áreas responsables de la gestión técnica y normativa. De esta manera, el organismo busca evitar que el dispositivo sustraído pueda ingresar nuevamente al circuito sanitario.

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