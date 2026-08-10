La ANMAT prohibió un insumo dermatológico tras una denuncia por robo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió sobre los riesgos de su utilización, ya que se desconoce la condición y el estado del equipo sustraído.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de un insumo médico utilizado en dermatología , luego de que la empresa titular del producto denunciara el robo del equipo.

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La medida se implementó a través de la Disposición 4945/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata del Dermatoscopio FotoFinder, modelo skeen, número de serie FFP000960-0145, registrado bajo PM1958-65 y clasificado como producto de riesgo I , utilizado en el ámbito de la dermatología para la captura y documentación estandarizada de imágenes microscópicas y macroscópicas. Su función permite facilitar la evaluación inicial de lesiones cutáneas y el seguimiento de pacientes.

La prohibición surgió a partir de una denuncia por el robo del equipo, realizada por Aler SM S.A. , empresa titular del producto e inscripta como fabricante e importadora de productos médicos. La firma notificó formalmente la sustracción y dio inicio al procedimiento de control correspondiente .

El caso fue analizado por el servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Según consta en el expediente, la denuncia policial fue presentada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y quedó acompañada por el certificado de actuación identificado como IF-2026-62681861-APN-DVPS#ANMAT.

ANMAT prohibió la venta y el uso del dermatoscopio marca FotoFinder, modelo Skeen.

El principal motivo de preocupación fue que, tras el robo, se desconoce la condición y el estado del equipo sustraído. Esa incertidumbre llevó al área técnica de la DEYGMPS a recomendar la prohibición total del uso, comercialización y distribución del producto.

El objetivo de la decisión es resguardar a potenciales usuarios y adquirentes frente a un dispositivo que quedó fuera del circuito habitual de control. La autoridad sanitaria consideró necesario impedir que la unidad robada pudiera volver a utilizarse o comercializarse sin garantías sobre sus condiciones.

La disposición también establece una serie de notificaciones a organismos sanitarios y administrativos. Entre ellos se encuentra el Instituto Nacional de Productos Médicos, además de las autoridades sanitarias jurisdiccionales y la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial.

Qué hacer si aparece el producto

La ANMAT recordó que toda persona o institución que detecte la presencia o circulación del dermatoscopio mencionado debe abstenerse de utilizarlo y comunicar la situación a las autoridades competentes.

La información sobre la prohibición fue distribuida entre las distintas instancias regulatorias y jurisdiccionales, además de las áreas responsables de la gestión técnica y normativa. De esta manera, el organismo busca evitar que el dispositivo sustraído pueda ingresar nuevamente al circuito sanitario.